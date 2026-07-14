Delcy Rodríguez pone a Félix Plasencia al frente del Ministerio de Exteriores de Venezuela tras destituir a Yván Gil

Archivo - El nuevo ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Edna Leshowitz - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado al hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como ministro de Exteriores del país, tras destituir a Yván Gil, quien pasará a ser responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología del país.

"He decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior", ha anunciado la interina de Miraflores en un mensaje en redes.

De Plasencia, Rodríguez ha destacado su "amplia experiencia en la diplomacia", encomendándole la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender la soberanía del país, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo.

Al calor del nombramiento, el nuevo responsable de Exteriores del país ha dicho asumir "con profundo honor y un alto sentido de responsabilidad" la misión que le ha sido encomendada, agradeciendo la "confianza" depositada sobre su figura en un momento que ha calificado de "histórico y fundamental" para el país.

"Reitero mi compromiso pleno con Venezuela, la defensa de su soberanía, el desarrollo integral de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestra diplomacia de paz, con miras a la construcción de lazos sólidos de cooperación, respeto mutuo y solidaridad con todos los pueblos del mundo", ha expresado Plasencia en una publicación en redes.

Con relación al ministro de Exteriores saliente, la dirigente interina ha anunciado el nombramiento de Gil como nuevo Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, asignándole la responsabilidad de "seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica" al servicio del pueblo venezolano y del "crecimiento de la nación".