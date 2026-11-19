El embajador de Colombia ante la UE, Juan Gonzalo Ospina - EMBAJADA DE COLOMBIA EN LA UE

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Europeo visitará Colombia entre el 20 y 22 de diciembre para reforzar las relaciones bilaterales con la "seguridad, la inversión y la cooperación" como prioridades.

El embajador de Colombia ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina, ha explicado que este viaje "será una oportunidad para estrechar la cooperación en seguridad, intercambio de experiencias legislativas y jurídicas, y promover las inversiones entre Colombia y la Unión Europea", en el marco de las reuniones preparatorias realizadas en el Europarlamento de Bruselas este jueves.

Los encuentros con las instituciones colombianas permitirán a los eurodiputados, según el embajador, "conocer de primera mano la evolución del país y explorar vías de cooperación internacional, incluidos los programas de ayuda al desarrollo y el diálogo sobre democracia y libertades públicas".

El embajador también espera que la visita facilite contactos con inversores europeos, e implementen con las empresas el acuerdo comercial vigente con la UE. Entre las áreas con potencial de colaboración, Ospina señaló pilares como "la seguridad, educación, la energía, los hidrocarburos y una posible alianza digital".

Sobre la cuestión de la seguridad, Colombia espera profundizar la cooperación con Eurojust, la agencia europea de cooperación judicial penal, con la que Colombia ya trabaja mediante un punto de contacto. En el ámbito policial, Ameripol ofrece una vía para reforzar la coordinación internacional.