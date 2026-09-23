Detenida la pareja del arquitecto Josep Juanpere por su muerte en Baqueira (Lleida) en diciembre

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Madrid a la pareja del arquitecto Josep Juanpere acusada de su muerte, que tuvo lugar en Baqueira (Lleida) el pasado 26 diciembre.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del cuerpo se ha ocupado de la investigación, ha informado la policía catalana en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El caso está bajo secreto de actuaciones.