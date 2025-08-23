Detenido el hermano de 'Iván Mordisco', 'Mono Luis', encargado de finanzas y logística de la disidencia EMC de las Farc

Archivo - Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Ivan Mordisco', líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este viernes la detención del hermano del líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', al que se acusa de desempeñar funciones como jefe de finanzas y logística en actividades de narcotráfico de la disidencia.

"Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández", ha informado Petro en una escueta publicación en su cuenta en la red social .

La detención ha tenido lugar en el marco de la 'Operación Medusa XII', liderada por la Policía Nacional de Colombia, que ha atribuido al detenido --alias 'Mono Luis'-- el rol de "coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las Farc en el centro y sur del país".

Esta detención tiene lugar después de que el centro de localidad colombiana de Florencia, en Caquetá, se despertara en la madrugada de este viernes por una fuerte explosión de la que solo se lamentan daños materiales, apenas menos de 24 horas después de otros atentados en Cali y Antioquia que, combinados, han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

Las autoridades locales han atribuido estos ataques a las disidencias de Néstor Vera Fernández, 'Iván Mordisco', si bien no descartan tampoco que están detrás las que comanda 'Calarcá'. Por su parte, el Gobierno central apunta al Clan del Golfo.