Detenido Hernando Deluque, padre del candidato de De La Espriella a la Presidencia del Senado de Colombia

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Colombia ha detenido por fraude al exgobernador del estado de La Guajira Hernando Deluque, padre de Alfredo Deluque, candidato apoyado por el presidente electo Abelardo De la Espriella a la Presidencia del Senado en una votación que finalmente acabó perdiendo.

Hernando Deluque fue detenido en Riohacha el viernes por la mañana después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara en segunda instancia el fallo de culpabilidad y una condena a ocho años de cárcel por efectuar contrataciones irregulares, según ha anunciado el propio tribunal en un comunicado publicado por BluRadio.

El pasado martes, el Senado colombiano acabó eligiendo como presidente a Honorio Henríquez, candidato de Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, tras recibir el apoyo del izquierdista Pacto Histórico, la coalición del presidente saliente, Gustavo Petro, en una maniobra para dejar fuera de juego a Alfredo Deluque, aspirante apoyado por el presidente electo De la Espriella.

De la Espriella quiso minimizar su primer varapalo político y ha asegurado que su interés jamás pasó por esa votación en la Cámara Alta del Congreso colombiano y que Deluque fue quien le trasladó sus aspiraciones. "Nunca estuve obsesionado por la presidencia del Senado", ha asegurado.