Detenido un hombre tras la muerte violenta de su pareja cerca de una playa de Isla Cristina

Imágenes de donde ha sido localizado el cadáver de la víctima. A 28 de agosto de 2026 en Isla Cristina, Huelva (Andalucía, España). La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras ser hallado este viernes el cuerpo sin vida de su pareja en Isla Cristina (Hu - Clara Carrasco - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras ser hallado este viernes el cuerpo sin vida de su pareja en Isla Cristina (Huelva) con signos de violencia por arma blanca.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, en el que señala que el cuerpo fue encontrado este viernes sobre las 09,00 horas, toda vez que ha apunta que, aunque se están investigando los hechos, de momento, ha sido detenido un hombre, su pareja, por su presunta relación con los hechos.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que a las 08,50 horas entró una llamada alertando de la presencia de una mujer que "no se movía" en la avenida del Atlántico de Isla Cristina --cerca de la playa de La Gaviota--, toda vez que apunta que los servicios sanitarios había solicitado la presencia de las Fuerzas de Seguridad.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la víctima es una mujer de nacionalidad alemana y el detenido un hombre de nacionalidad italiana. Medios locales han indicado que ambos estarían de paso en el municipio isleño.

Por su parte, desde la Guardia Civil han señalado que permanecen abiertas "todas las hipótesis", sin descartar que pudiera tratarse de un caso de violencia de género.

Tras conocer este suceso, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, se ha pronunciado en sus cuentas de redes sociales señalando su "consternación y dolor ante este hecho tan terrible", al tiempo que ha mandado "todo su cariño" a familiares y amigos de la víctima de unos hechos sobre los que el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos como un presunto caso de violencia de género.

De confirmarse, elevaría a once las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia machista, a 37 en toda España y a 1.378 desde 2003.