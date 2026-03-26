Detenido por presuntamente violar en febrero a una mujer en unos jardines de Montjuïc de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves al presunto autor de una violación a una mujer el pasado 13 de febrero dentro de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, mientras paseaba a dos perros, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', el presunto autor, de 25 años, es un agresor sexual que ya fue condenado por al menos cuatro violaciones en 2018 cuando era menor de edad, y el pasado 13 de febrero estaba de permiso penitenciario.

La Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos ha investigado este caso.