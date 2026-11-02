Detenidos dos menores por presuntamente promover saqueos en Barcelona en canales de 'Blocus'

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas pa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores, de 14 y 17 años, por presuntamente promover actos violentos y saqueos el 24 de octubre en Barcelona en canales comunicativos de Blocus.

Según ha informado Mossos en un apunte en X, se les relaciona con presuntos delitos de desórdenes públicos agravados por pillaje, en una investigación con la Policía Nacional.

Los Mossos d'Esquadra no han descartado más detenciones: se habían producido con anterioridad 4 arrestos de jóvenes presuntamente relacionados con los altercados del 24 de octubre en el centro de la capital catalana.