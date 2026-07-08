La diáspora y la cooperación con España, prioridades para el nuevo gobierno en Colombia

Juango Ospina y Omar Feijoo - CEDIDA

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña en España del presidente electo Abelardo de la Espriella, Juango Ospina, y el coordinador de la misma, Omar Feijoo, defendieron en una entrevista con Europa Press que la nueva etapa política debe servir para reforzar la atención a los colombianos en el exterior. Asimismo, destacaron la necesidad de modernizar el funcionamiento de consulados y embajadas.

Ambos han coincidido en destacar el peso que tuvo el voto exterior en el resultado electoral y han reclamado que la diáspora desempeñe un papel más activo durante el mandato del nuevo presidente, al considerar que constituye un puente entre ambos países y un actor estratégico para impulsar la cooperación bilateral.

Ospina ha asegurado que el resultado victorioso para Abelardo de la Espriella es la respuesta al deseo de una parte del electorado de impulsar un cambio político. “Colombia ha apostado por el cambio”, ha afirmado, antes de señalar que “comienza un periodo de esperanza y de ilusión apasionante”. Feijoo ha coincidido en esa valoración y ha subrayado que el respaldo obtenido por el presidente electo abre una etapa en la que, según ha dicho, será necesario recuperar la confianza de los colombianos residentes dentro y fuera del país.

En relación con el voto exterior, Feijoo ha destacado el peso que tuvo la comunidad colombiana residente en España durante los comicios y ha asegurado que “España puso 50.000 votos de esos 250.000” de diferencia obtenidos por De la Espriella. A su juicio, este resultado demuestra la creciente implicación política de la diáspora y, por ello, ha considerado que el nuevo Ejecutivo debe prestar una mayor atención a los colombianos que viven en el extranejero.

En ese sentido, ha afirmado que “los colombianos que están en el extranjero han estado abandonados por la mayoría de los gobiernos” y ha defendido una reforma de consulados y embajadas para mejorar la atención ciudadana y agilizar los trámites administrativos.

Juango Ospina ha compartido ese diagnóstico y ha explicado que una de las principales demandas recibidas durante la campaña hacía referencia precisamente al funcionamiento de los servicios consulares. Según ha señalado, muchos colombianos trasladaron su malestar por la burocracia y las dificultades para realizar gestiones desde España, por lo que ha defendido que las representaciones diplomáticas deben convertirse en “la casa de todos los colombianos” y actuar como un punto de apoyo para quienes residen en el exterior.

Los dos responsables también han puesto en valor el trabajo desarrollado por los voluntarios durante la campaña electoral en España. Ospina ha explicado que el equipo organizó una estructura territorial especialmente activa en la Comunidad de Madrid y ha asegurado que “estoy convencido que ha sido parte del éxito el poder haber movilizado a las bases”. Según ha indicado, la implicación de decenas de colaboradores permitió aumentar la participación y acercar el proyecto político a la comunidad colombiana residente en la capital.

En el ámbito económico, ambos han defendido la necesidad de aprovechar la nueva etapa política para fortalecer la cooperación entre Colombia y España. Ospina ha explicado que las embajadas y consulados deben convertirse en “la primera puerta a nuestro gran país”, favoreciendo la llegada de inversión española a Colombia y facilitando también la internacionalización de empresas colombianas. Asimismo, ha asegurado que diversos empresarios españoles ya han mostrado interés por desarrollar proyectos en el país y ha considerado que una mayor seguridad jurídica contribuirá a consolidar esas inversiones.

Otros de los asuntos abordados durante la entrevista han sido la movilidad académica y profesional. Ospina ha reclamado acuerdos que permitan agilizar la homologación de títulos universitarios y facilitar la contratación de profesionales cualificados, al entender que las actuales dificultades administrativas limitan el intercambio de talento entre ambos países. Tanto Juango Ospina como Omar Feijóo han defendido también avances en el reconocimiento de cotizaciones, el acceso al sistema financiero y la creación de nuevos mecanismos de colaboración para estudiantes, trabajadores y emprendedores.

Finalmente, han resumido el mensaje trasladado por la comunidad colombiana tras las elecciones con una frase: “Nos tienen que escuchar”. Según han explicado, la elevada participación registrada en el exterior evidencia que la diáspora quiere desempeñar un papel más activo en el futuro del país y espera que el nuevo Gobierno impulse políticas específicas dirigidas a fortalecer su vínculo con Colombia y a estrechar relaciones con España.