Díaz-Canel denuncia que el bloqueo de EEUU a Cuba supone un "castigo colectivo" que equivale a "un acto de genocidio"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una visita oficial a Bielorrusia en junio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha tildado de "inmoral, ilegal y criminal" el endurecimiento del bloqueo estadounidense a la isla desde principios de año y ha denunciado que Washington somete a la población a un "castigo colectivo" que equivale a "un acto de genocidio".

"Es inmoral, ilegal y criminal la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba o simplemente nos provean de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseos u otros", ha criticado.

"El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores", ha manifestado el mandatario cubano en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha subrayado que en la cúpula del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y las instituciones militares de la isla "nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense", criticando así la última batería de sanciones desde Washington contra altos cargos del Gobierno de Cuba, así como a la Dirección General de Inteligencia del país caribeño.

"El Gobierno de Estados Unidos lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar", ha señalado, antes de apuntar que "la retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen (estas pruebas) para justificar la escalada de su guerra económica total".

"Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo", ha zanjado Díaz-Canel, en medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla a causa del endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El mensaje ha sido publicado después de que el presidente cubano reafirmara el lunes el derecho a la "legítima defensa" de la isla ante una posible "arremetida bélica" y ha remarcara que "las amenazas de agresión militar contra Cuba" por parte de Estados Unidos "son conocidas", unas palabras con las se ha referido a la postura de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.