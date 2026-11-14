Díaz-Canel exige a EEUU el fin del bloqueo a Cuba y asegura que la isla se prepara para una posible agresión militar

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Cane - Irene Perez / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reclamado al Gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo económico impuesto a la isla y ponga fin a las medidas que considera constituyen un castigo colectivo contra la población cubana, al tiempo que ha advertido de que el país responderá ante cualquier intento de agresión militar extranjera.

"Lo que puede y debe hacer EEUU es poner fin al bloqueo genocida, acabar con el castigo colectivo y dejar a este pueblo vivir en paz", ha declarado Díaz-Canel en un mensaje compartido en redes sociales. "Cuba no agrede ni amenaza a ninguna nación, pero rechazaremos todo intento de agresión militar extranjera y para ese peligro nos preparamos", ha agregado.

El mandatario ha denunciado que durante las últimas semanas se han sucedido declaraciones de representantes políticos de la Administración estadounidense que, a su juicio, no han hecho sino alentar y reafirmar las intenciones de una posible intervención militar en el territorio cubano. En este contexto, ha insistido en que Washington debe acabar con lo que ha tildado de "agresión genocida" contra la población de la isla.

Las advertencias del presidente cubano llegan después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, manifestara este jueves durante una entrevista que contemplaría lanzar una breve campaña militar contra Cuba antes de abandonar el cargo. Trump también ha sostenido en distintas ocasiones que la isla "caerá" y ha apuntado a que podría convertirse en el próximo objetivo de Washington una vez concluyan las operaciones contra Irán.

Ante el aumento de las tensiones, las autoridades cubanas han supervisado durante las últimas semanas distintos ejercicios de preparación militar, enmarcados en las jornadas de defensa que se están desarrollando en todo el país.