Díaz cierra filas con Sánchez por Irán y critica a Feijóo: Echa de menos el gobierno de Aznar, "defensor de la guerra"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del estatuto de las personas en f - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cerrado filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su posición con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, a la vez que ha preguntado al líder del PP "de qué lado está".

"Lo que echa de menos es el gobierno de la guerra de Aznar", ha asegurado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros sobre la posición de Alberto Núñez Feijóo en el conflicto, más alineada con la operación contra el régimen iraní.

Díaz ha recordado que las posiciones políticas en asuntos exteriores corresponden al Gobierno de España, que es "mancomunado" más allá de que la coalición sea bipartita y con distintas configuraciones. A su juicio, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "da seguridad". "Es el gobierno de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y creo que de la dignidad en el mundo", ha defendido.

La dirigente de Sumar ha señalado que ha mantenido con Sánchez una "idéntica posición" respecto a otros conflictos internacionales, como en Venezuela, Ucrania y, "por supuesto", en Palestina. "No hay relativismo cultural ni relativismo de los derechos humanos. La legalidad internacional es para siempre", ha enfatizado.

Para Díaz, el Ejecutivo español "está haciendo lo que tiene que hacer" frente al líder del PP que, "de manera tope", hace recordar la "imagen del peor gobierno de la historia", el de Aznar y su posición en la guerra de Irak, que causó "sufrimiento" a los españoles.

La vicepresidenta segunda ha insistido en que la política de Defensa en España "la hacen los españoles" y no el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "desde ningún lugar del mundo". "España no está disponible para bombardear Irán de manera ilegal como está pasando", ha zanjado.