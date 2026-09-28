Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta y deja la política recordando que avisó "semanas antes" al Ejecutivo

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano,ha dimitido y ha renunciado también a sus cargos en el PSOE y a presentarse a la presidencia de la ciudad. - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado su dimisión este lunes. Una decisión que, según el mismo ha dicho, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Además, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera, ha recalcado.

El delegado ha presentado su renuncia por escrito "esta misma mañana", y ha anunciado también su dimisión como secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Ciudad. Deja la política, ha dicho, porque su familia "no se merece esta presión".

Ha insistido en que desde Delegación han "sufrido una campaña de rumores, de amenazas" e incluso, ha añadido, le han llegado a "poner una corona de flores en la puerta". "Eso también es violencia", ha espetado.

Pérez Triano recordó que tiene "unas competencias limitadas" y que él no puede "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército". "Es más, semanas antes ya habiamos avisado" al Gobierno central, ha recalcado.

REIVINDICA SU GESTIÓN

El ya ex delegado del Gobierno reivindicó también su gestión. "Hemos puesto en marcha el CATE, reforzado las capacidades de Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y Juzgados. Hemos pedido que se abrevien al máximo los plazos para que la mayoría de personas que permanecen en nuestra ciudad puedan ser devueltas a Marruecos siempre que no tengan derecho al sistema de protección internacional. También propusimos que se reformase la Ley de Extranjería, pese a ser conscientes de la situación parlamentaria que atraviesa España en estos momentos. Hemos conseguido el desplazamiento a Ceuta de personal de la Oficinad e Asilo y Refugio y la habilitación de recursos que han permitido retirar de las calles a más de 6.000 personas".

Triano también está convencido de que Ceuta "saldrá adelante". "Lo hará unida, y es necesario aplicar políticas de Estado, pero no por ello puede permitirse que haya quien trate de aprovechar estos momentos en beneficio propio. Se puede tolerar la crítica, pero no las amenazas ni los insultos ni el acoso personal que han sufrido también mi familia, amigos y compañeros de partido. Ellos no merecen que yo continúe al frente".

Pidió "todo el apoyo del mundo para el próximo delegado del Gobierno", recalcando que esta ciudad le "duele desde la Cabililla hasta el Hacho -las dos localizaciones de Ceuta más separadas entre si- y que es tan española como Zamora o Toledo. Ha sido un honor servir a Ceuta y España", dijo.

Pérez Triano accedió a la Delegación del Gobierno en febrero de este mismo año, habiéndose convertido en secretario general del PSOE un año antes. Es el primer delegado del Gobierno que presenta su dimisión en Ceuta en toda la etapa democrática.