Dimite el jefe del campamento para migrantes en Moria (Grecia) porque está "cansado"

Publicado 11/09/2019 21:25:12 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del campamento para migrantes que se encuentra en la localidad griega de Moria, Yannis Balbakakis, ha dimitido este miércoles porque confiesa que está "cansado".

El campamento de Moria, ubicado en la isla de Lesbos, es uno de los principales centros para recepción e identificación de inmigrantes y refugiados que hay en Europa.

Las ONG han denunciado reiteradamente las inhumanas condiciones de Moria porque sus 10.000 habitantes superan con mucho los 3.000 para los que estaba pensado. Miles llevan años esperando a que se resuelva su situación legal.

"Me voy con la cabeza alta (...). He hecho lo que se tenía que hacer en estas difíciles condiciones. No me voy como un ladrón o como un político quejándose. Me voy porque me tengo que ir, estoy cansado", ha dicho Balbakakis, según informa la agencia de noticias ANA-MPA.

Balbakakis ha estado tres años al frente del campamento de Moria, donde ha creado "zonas seguras" para los menores no acompañados, las familias monoparentales y las mujeres que viajan solas.