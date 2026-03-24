Dinamarca.- AMP.- El bloque de izquierdas de la primera ministra danesa gana las elecciones, según sondeos

Archivo - January 6, 2026, Paris, France, France: Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen at the Presidential Elysee Palace on January 06, 2026 in Paris, France. Leaders from around 30 countries are gathering in Paris to discuss military support for U - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bloque de izquierdas liderado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha ganado este martes las elecciones legislativas, al hacerse con 84 diputados en el Parlamento, frente a los 78 obtenidos por el conjunto de partidos de derecha, con más del 95% del voto escrutado, según recoge la cadena estatal DR.

Los socialdemócratas de Frederiksen han sido la formación más votada, con casi el 22% de los votos, y 38 diputados, si bien supone una caída de más del 5% de apoyos y 12 respresentantes menos respecto a los últimos comicios.

Con todo, el partido suma 84 escaños en el Parlamento junto al Partido Social Liberal (Radikale Venstre), el socialdemócrata-verde Izquierda Verde, los ecosocialistas de la Alianza Roja-Verde y el europeísta Alternativa.

El bloque "azul", por su parte, con Venstre, la Alianza Liberal, los Conservadores, y otras tres formaciones estarían representados en la cámara baja danesa por 77 diputados, destacando el Partido Popular Danés al cosechar un 6,4% más de votos en relación a las elecciones de 2022 y once escaños más, obteniendo 16 en total.

Mientras, Los Moderados --centrista-- jugarán un papel clave con sus 14 diputados, tras obtener el apoyo del 7,7% de los votantes, puesto que ninguno de los dos grandes bloques tiene hasta el momento la mayoría necesaria de 90 escaños.

Los dos escaños de Islas Feroe no han dado sorpresas puesto que han sido reelegidos Sjúrour Skaale, del Partido Socialdemócrata de Islas Feroe, y Anna Falkenberg, del Partido de la Unión, por lo que cada bloque se lleva uno de estos diputados.

Aún están por determinar los otros dos escaños asignados Groenlandia, que vienen con su propia hoja de reclamaciones bajo el brazo, en unas elecciones adelantadas precisamente por la crisis en la isla tras las reclamaciones soberanistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.