Dinamarca.-AMP.-El contingente militar alemán abandona Groenlandia tras dar por completada su "misión de reconocimiento"

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en "misión de reconocimiento" han abandonado el territorio ártico menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión.

Un portavoz del Ejército alemán ha confirmado a la agencia DPA y al periódico 'Der Spiegel' la retirada de los 15 militares, que ya están de camino a la capital de Dinamarca, Copenhague.

Aunque fuentes del diario 'Bild' apuntaban que la salida de los militares se ha producido sin aviso previo tras permanecer desplegados menos de 48 horas en la isla, el portavoz ha indicado a DPA que la retirada obedece a una dinámica natural.

La misión ha sido completada y los resultados de este "reconocimiento" serán "analizados en los próximos días" sin vincular en ningún momento la decisión a la amenaza de Trump.

De hecho, y en un comunicado conjunto publicado este domingo, Alemania y los otros siete países sancionados por Trump (Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido) defienden la misión y subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que "no supone una amenaza para nadie".

"Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas 'Resistencia Ártica' realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie", han explicado los ocho países.

En el comunicado, los ocho expresan su "plena solidaridad" con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia y mencionan el proceso de diálogo abierto la semana pasada "basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente".