Dinamarca.- AMP.- Costa convoca una cumbre extraordinaria para abordar con los líderes UE la crisis por Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado una cumbre extraordinaria para abordar en los próximos días con los líderes europeos la crisis abierta con Estados Unidos por Groenlandia, después de las amenazas de la Administración Trump de hacerse con el control de este territorio y de anunciar aranceles contra los países europeos que participaron en maniobras militares junto a Dinamarca en la isla.

"Dada la importancia de los recientes acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, he decidido convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días", ha anunciado Costa en un comunicado difundido en redes sociales, poco después de que concluyera en Bruselas una reunión de los 27 a nivel de embajadores para abordar las últimas tensiones en las relaciones transatlánticas.

La cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno europeos será presencial en Bruselas, según fuentes europeas que apuntan a final de semana, probablemente el jueves, como la fecha de la cita, aún por confirmar.

La reunión extraordinaria, además, será la continuación de los contactos de los próximos días entre líderes, incluido en los márgenes del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), con el objetivo de fijar la posición de la Unión frente a Washington.

En la declaración publicada este domingo, Costa subraya el "firme compromiso" de los Veintisiete con los principios del Derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional; además de la "unidad en el apoyo y solidaridad" a Dinamarca y Groenlandia y el "reconocimiento del interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, en particular trabajando a través de la OTAN".

Además, señala la "disposición" del bloque por seguir "colaborando de manera constructiva" con Estados Unidos en todas las cuestiones de interés común, si bien avisa de que la UE está preparada para "defenderse ante toda forma de coerción" y defiende que la imposición de nuevos aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y serían "incompatibles" con el acuerdo comercial alcanzado entre las dos regiones el pasado verano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado su intención de imponer a partir del 1 de febrero una tasa adicional del 10% a las importaciones procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Esta medida de represalia por la participación de los ocho países señalados en maniobras militares en Groenlandia se mantendrán, según la Casa Blanca, hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.