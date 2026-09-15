August 27, 2026, Berlin, Berlin, Deutschland: Mette Frederiksen bei der Pressekonferenz nach den Gesprächen des Bundeskanzlers mit den Staats- und Regierungschefs der Like-Minded Staaten Niederlande, Ã–sterreich, Finnland und Dänemark über den kommenden E - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Dinamarca han denunciado que una fragata de Rusia lanzó dos bengalas contra un helicóptero militar danés en aguas internacionales frente a las costas del país europeo, antes de apuntar que una de ellas pasó "a poca distancia" del aparato, un incidente sobre el que Moscú no se ha pronunciado por el momento.

"Una fragata rusa disparó dos bengalas contra un helicóptero. Una de las bengalas disparadas pasó a poca distancia del helicóptero", ha dicho el Mando de Defensa danés en un breve comunicado, en el que ha recalcado que "por ahora no hay más comentarios" sobre el incidente.

Tras ello, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha cargado contra Rusia por "una acción imprudente" contra el helicóptero, que participaba en "un vuelo rutinario". "Las acciones de Rusia buscan intimidar y dividir. No tendrán éxito. No vacilaremos", ha señalado, según un comunicado de su oficina.

En esta línea, el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha tildado de "totalmente inaceptable" el incidente y ha anunciado que el embajador de Rusia en Copenhague ha sido convocado para mantener una reunión sobre el suceso, según un mensaje publicado por la cartera a través de redes sociales.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha declinado hacer comentarios sobre el incidente argumentando que Moscú "no cuenta con los detalles" sobre el caso.

"No tengo comentarios. No tengo los detalles", ha dicho el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, en la que supone la primera reacción desde el país euroasiático a las acusaciones vertidas desde Copenhague.