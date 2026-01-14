Dinamarca.-AMP.-Dinamarca anuncia un grupo de trabajo para una "solución" sobre Groenlandia tras no llegar a un acuerdo

Archivo - FILED - 02 June 2023, Mecklenburg-Western Pomerania, Wismar: Lars Lokke Rasmussen, Foreign Minister of Denmark, attends the Council of the Baltic Sea States meeting. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/Dpa - Archivo

Reconoce que no han podido cambiar la postura estadounidense, pero cataloga la reunión de "franca" y "constructiva"

Rasmussen afirma que hay su "profundo desacuerdo" sobre el estatus de la isla

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que ha finalizado sin un acuerdo.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las 'líneas rojas' de Dinamarca", ha explicado en declaraciones a la prensa.

El ministro, que ha catalogado de "franca" y "constructiva" las discusiones en la Casa Blanca, ha detallado que el grupo se reunirá "en cuestión de semanas". "Nuestro objetivo (con la reunión) era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que Dinamarca "sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual". "Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", ha aseverado.

El jefe de la diplomacia danesa ha reiterado varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro ha transcurrido en una "atmósfera constructiva". "Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense", ha indicado, reconociendo que no han logrado cambiar la postura de Donald Trump, que tiene "deseo por conquistar Groenlandia".

"PROFUNDO DESACUERDO"

Rasmussen ha afirmado así que tienen con Washington un "profundo desacuerdo". "Pero también hemos estado de acuerdo en estar en desacuerdo", ha expresado, añadiendo además que "no es fácil pensar de forma innovadora en soluciones cuando uno se despierta cada mañana con nuevas amenazas".

Por otro lado, ha señalado que existe una "nueva situación de seguridad en el Ártico", si bien ha dejado claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

De la misma forma, ha declarado que no es cierto que haya buques de guerra chinos en los alrededores de la isla, si bien entienden las preocupaciones de Washington. "Según nuestros servicios de Inteligencia, hace aproximadamente una década que no hay ningún buque de guerra chino cerca de Groenlandia", ha apuntado, asegurando además que "no hay una amenaza inmediata" por parte de Pekín o Moscú.

Por su parte, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, ha explicado que la reunión ha servido para "poder hablar" y abordar "diferencias". "Es de interés para todos encontrar un equilibrio adecuado", ha expresado, instando a fortalecer la cooperación como aliados.

La Casa Blanca ha publicado hace unas pocas horas una provocadora imagen en su cuenta en redes sociales en la que insta a Groenlandia --personificada en dos perros-- a elegir entre una vida con Estados Unidos y una vida con Rusia y China.

A la reunión, que ha durado alrededor de una hora, han acudido Rasmussen y Motzfeldt, además del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Los altos cargos han estado acompañados por sus asesores y embajadores.

Trump ha insistido este miércoles en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el vicepresidente estadounidense, desde la base de Pituffik, acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.