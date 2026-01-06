Líderes europeos responden a Trump que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro

BEIJING, Jan. 4, 2026 -- This photo taken on March 20, 2025 shows the scenery of Nuuk, Greenland, an autonomous territory of Denmark. - Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe

El texto, firmado por Sánchez, Macron, Starmer o Meloni, entre otros, señala que la seguridad del ártico debe ser garantizada por la OTAN, incluido EEUU

El primer ministro de Groenlandia celebra al apoyo recibido e insiste a EEUU que hay que solucionar esta crisis con respeto soberano

BRUSELAS, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de siete países europeos, entre los que está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han firmado una declaración en la que defienden que el futuro de Groenlandia y Dinamarca solo puede ser determinado por sus propios ciudadanos y que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva" por todos los aliados de la OTAN, "incluido Estados Unidos".

El texto, firmado por los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, subraya que para la Alianza Atlántica la región ártica "es una prioridad clave" y que "los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos", incrementando su presencia, actividades e inversiones para "mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios".

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia", se lee en el comunicado, en el que los líderes recuerdan que el Reino de Dinamarca --incluido el territorio autónomo de Groenlandia-- forma parte de la OTAN.

En este punto, han incidido en que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", siempre respetando "los principios de la Carta de Naciones Unidas", entre ellos "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", prosiguen los líderes europeos en la declaración, a la que han añadido que para ese empeño "Estados Unidos es un socio esencial" como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre el Reino de Dinamarca y el país norteamericano de 1951.

En su página de Facebook, el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, ha dado las gracias a los firmantes y repetido a grandes rasgos la respuesta que proporcionó ayer al reclamo de Trump: pide a EEUU un diálogo "respetuoso" y siempre teniendo en cuenta la soberanía de este territorio autónomo.

"Groenlandia es nuestro territorio y no es algo que uno se pueda anexionar", ha manifestado el primer ministro antes de agradecer uno por uno a los líderes internacionales que han firmado la declaración conjunta. "Este apoyo de nuestros aliados de la OTAN es tan crucial como nítido", ha dicho.

Sobre las amenazas de Trump, el primer ministro ha declarado su intención de "instar una vez más a Estados Unidos a que busque un díalogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados y utilizando los foros existentes, basados en los acuerdos ya existentes con Estados Unidos.

"Este diálogo se llevará a cabo respetando el hecho de que el estatus de Groenlandia está arraigado en la Constitución y el principio de integridad territorial", ha añadido. Para ello, resulta "fundamental" el respaldo de los aliados de la OTAN, "una clara señal de que la integridad territorial, la soberanía y las reglas del juego internacionales siguen vigentes y respetándose".