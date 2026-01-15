MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este jueves la "responsabilidad particular" de las naciones europeas en Groenladia, ante las reiteradas amenazas de Estados Unidos de controlar el territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, al tiempo que ha anunciado un refuerzo aéreo, marítimo y terrestre para el despliegue francés en el marco de la 'Operación Resistencia Ártica' anunciada por Copenhague para elevar la seguridad de la isla.

Después de que el Ejecutivo danés haya anunciado una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla, a la que se han sumado Suecia, Noruega, Alemania y Francia, Macron ha recalcado la "responsabilidad particular" que tienen los europeos respecto a Groenlandia, ante las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse este territorio semiautónomo.

"Este territorio pertenece a la Unión Europea y es también el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia tiene un papel que desempeñar", ha afirmado en un discurso en la base aérea de Istres, en la que ha pasado revista a la situación de la Defensa francesa.

Así las cosas, el presidente galo ha confirmado que Francia ya tiene sobre el terreno "un primer equipo de militares" para contribuir a la misión liderada por Dinamarca, que "será reforzada en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos".

Las autoridades de Dinamarca hicieron el anuncio de esta misión poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. La cita en Washington se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y constató el desencuentro con la Administración de Donald Trump, que insiste en tomar el control de la isla ártica aduciendo motivos de seguridad y la creciente presencia de China y Rusia en la región del Ártico.

DEFIENDE EL REARME DE FRANCIA "PARA SEGUIR SIENDO LIBRES"

En su intervención ante militares franceses, el presidente galo ha defendido "acelerar el rearme de Francia ante la aceleración de los peligros". "Para seguir siendo libres, hay que ser temidos. Para ser temidos, hay que ser poderosos. Y para ser poderosos en este mundo tan brutal, hay que actuar más rápido y con mayor fuerza", ha defendido, poniendo en valor que para 2030 el presupuesto militar de Francia alcanzará los 64.000 millones de euros.

Esto supondrá que en los dos mandatos de Macron, Francia habrá duplicado el presupuesto para sus Fuerzas Armadas. "Esto supone que la nación acepte esfuerzos a la altura de nuestra dura época", ha admitido, asegurando que redoblar el presupuesto militar no se hace "por la decisión de uno u otro o para complacer a tal o cual aliado". "Lo habremos duplicado por nuestras propias decisiones", ha expuesto el mandatario.

Macron ha hecho una llamada a la acción puesto que "la historia no perdona la falta de preparación ni la debilidad", en este sentido, y ante el panorama de seguridad más complejo, las Fuerzas Armadas son "el seguro de vida".

"La disuasión nuclear, igualmente constituye la piedra angular", ha incidido, asegurando que "cuenta con la garantía nuclear" y recalcando que todos los esfuerzos propuestos contribuyen a que Francia esté "a la altura de los peligros".

DEFIENDE MISIL EUROPEO FRENTE A LA AMENAZA DEL 'ORESHNIK'

En el aspecto industrial, el dirigente francés ha puesto en valor el que la Unión Europea haya dado pasos para elevar la capacidad de producción europea y "consagrar" que en los programas europeos de financiación se privilegie la compra europea.

"Esto supone también que nosotros, los europeos, seamos capaces de ofrecer una oferta creíble", ha afirmado sobre una cuestión, la preferencia europea, que "habría sido impensable hace apenas unos años", al tiempo que ha recalcado la importancia de producir más ante unas necesidades como las de Ucrania que "recurren en exceso a capacidades no europeas" por la falta de disponibilidad en la industria europea.

Sobre la fabricación europea, Macron ha destacado el trabajo para desarrollar capacidades de misiles de largo alcance, conocido como 'ELSA', que "cobra todo su sentido" ante el lanzamiento de Rusia de un misil hipersónico 'Oreshnik'.

"Este lanzamiento es una señal muy clara de una potencia que ya dispone de capacidades, pero que ha decidido dotarse de este tipo de medios. El mensaje es claro y, para todos aquellos que piensan que Rusia sería una cuestión que no nos concierne, debe ser recibido alto y claro. Estamos al alcance de estos disparos", ha avisado.

En esta línea ha recalcado que para "seguir siendo creíbles", los países europeos deben contar con "nuevas armas" que "cambiarán las reglas del juego a corto plazo".