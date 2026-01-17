Dinamarca.- AMP.- Miles de personas se manifiestan en Groenlandia y Dinamarca contra el expansionismo de EEUU

Archivo - COPENHAGEN, March 30, 2025 -- People march to protest in front of the U.S. Embassy in Copenhagen, capital of Denmark, on March 29, 2025. Hundreds of demonstrators in Denmark's capital Copenhagen and the city of Aarhus voiced strong opposition o - Europa Press/Contacto/Zhang Yuliangtonglian

Manifestantes en Nuuk rechazan el "chantaje" de los aranceles anunciados por Trump

Frederiksen apela a la "historia común" de Groenlandia y Dinamarca

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este sábado en las principales ciudades de Dinamarca y en Groenlandia para protestar por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.

"Los groenlandeses primero" o "Groenlandia para los groenlandeses" son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, DR.

El la manifestación ha participado el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, quien ha tomado el megáfono para dirigirse a los asistentes: "Nosotros decidimos nuestro futuro", ha subrayado arropado por banderas groenlandesas.

Los asistentes han conocido en durante la concentración el anuncio de aranceles de Trump a Dinamarca y a otros siete países europeos aliados y han denunciado el "chantaje" del mandatario estadounidense. "Es injusto un chantaje por Groenlandia", ha afirmado uno de los asistentes en declaraciones a DR.

"Es como un niño al que no le dejan tener un caramelo", ha afirmado el presidente del partido político groenlandés Atassut, Aqqalu Jerimiassen. "Queremos ser su aliado. Estados Unidos sigue siendo nuestro amigo. Es solo que han elegido al presidente equivocado", ha añadido. Atassut tiene dos de los 31 escaños que conforman el Parlamento de Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se ha declarado "conmovida" por la movilización social generada. "Es conmovedor ver el gran apoyo que tienen Groenlandia y el pueblo groenlandés", ha publicado en redes sociales.

"Hoy mucha gente ha optado dedicar el sábado a sumarse a las manifestaciones en apoyo a Groenlandia. Las banderas groenlandesa y danesa juntas. Es maravilloso verlo. Nuestra historia común tiene tantos capítulos. Las fotografías de hoy son una potente muestra de comunidad", ha argumentado.

MANIFESTACIONES EN DINAMARCA

En la Dinamarca continental hay manifestaciones en la capital Copenhague, concretamente frente a la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y también en Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestación de Copenhague ha reunido a miles de personas y ha cubierto la plaza del Ayuntamiento de banderas groenlandesas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV.

En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer "Make America go away", "Hagamos que Estados Unidos se largue", parafraseando el lema de Trump "Make America Great Again", "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo". Además se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.

En Kolding se han podido ver banderas de Groenlandia y carteles con frases como "Sacad las manos de Groenlandia" y se han cantado canciones en groenlandés.

"Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.

"Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.

También secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.