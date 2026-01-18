Dinamarca.-AMP.- Los países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

Archivo - April 27, 2025, Kongens Lyngby, Denmark: The Greenlandic and Danish flags fly during a joint doorstep withÂ Prime MinisterÂ Mette Frederiksen and Prime Minister of Greenland Jens-Frederik Nielsen at Marienborg. Jens-Frederik Nielsen visits on 26 - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido han publicado este domingo un comunicado conjunto en el que subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que "no supone una amenaza para nadie".

"Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas 'Resistencia Ártica' realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie", han explicado los ocho países.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este pasado sábado a estos ocho países en represalia por su presencia militar en Groenlandia, isla que aspira a anexionarse. Trump declaró su intención de imponer aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio, que seguirían en vigor hasta que Estados Unidos se hiciera con el control del territorio mediante una "adquisición".

En el comunicado, los ocho expresan su "plena solidaridad" con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia y mencionan el proceso de diálogo abierto la semana pasada "basado en los principios de soberanía e integridad territorial que apoyamos firmemente".

"Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía", han remachado los ocho países firmantes.

DINAMARCA DECLARA QUE LOS ARANCELES SON UN "CHANTAJE"

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se ha quejado amargamente de la amenaza de Trump. "No somos los que estamos buscando conflicto", ha manifestado en una entrevista con la agencia danesa Ritzau. "A Europa no le pueden hacer chantaje", ha añadido la jefa del Gobierno danés.

Frederiksen ha agradecido el "enorme respaldo que ha recibido su país" y reconocido que, tal y como están las cosas "está claro que esta cuestión se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras".

Este mismo domingo, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, David van Weel, se ha expresado en los mismos términos al denunciar el "chantaje" de Trump en una entrevista televisiva en la que ha calificado de "incomprensible" y de "inapropiada" la medida anunciada por el inquilino de la Casa Blanca.

"Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados", ha afirmado antes de criticar el "ridículo plan" de Trump sobre Groenlandia.

Además, ha subrayado que Países Bajos no tiene previsto retirar a los dos militares enviados para preparar maniobras de la OTAN en Groenlandia pese al anuncio de Trump y además enviará más efectivos cuando comiencen las maniobras.

Van Weel ha mencionado la inminente cita del Foro de Davos, en Suiza. "Tenemos mucha tarea que hacer allí y la primera prioridad es sacar esta ridícula propuesta de la mesa", ha planteado.