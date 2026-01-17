Dinamarca.- AMP.- El presidente del PPE pide paralizar la ratificación del acuerdo comercial UE-EEUU

BRUSSELS, Jan. 30, 2025 -- Flags of the European Union fly outside the Berlaymont Building, the European Commission headquarters, in Brussels, Belgium, Jan. 29, 2025. TO GO WITH "EU unveils plan to boost competitiveness" - Europa Press/Contacto/Meng Dingbo

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha defendido este sábado la necesidad de paralizar la ratificación del Acuerdo Marco para un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, Justo y Equilibrado en respuesta al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles de represalia a ocho países europeos por su presencia militare en Groenlandia en apoyo a Dinamarca.

"El PPE está a favor del acuerdo comercial UE-EEUU, pero dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, no es posible aprobarlo en este momento", ha afirmado Weber en un mensaje publicado en redes sociales. "Los aranceles del 0% a los productos de Estados Unidos deben quedar paralizados. Unidad europea", ha añadido el político alemán.

El presidente de la comisión europarlamentaria de Comercio Internacional, el socialista alemán Bernd Lange, ha pedido también dejar "en suspenso" la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos.

"Es una afrenta increíble. No es manera de tratar a tus socios. Es una nueva dimensión del imperialismo del presidente estadounidense. Sencillamente inaceptable", ha argumentado Lange en un comunicado en el que pide suspender la tramitación del acuerdo y "activar la protección avanzada de consumidores ACI".

También la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, la española Iratxe García, ha criticado las "amenazas imperialistas" contra los "aliados que apoyan a Groenlandia", una postura que ha calificado de "inaceptable".

"Debemos actuar ya: suspendamos las negociaciones sobre el acuerdo comercial UE-EEUU y acivemos el Instrumento Anticoerción. La UE no cederá ante la intimidación", ha planteado.

García y Lange se refieren al Instrumento Anticoerción (ACI, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite a la UE responder a la coerción económica mediante acuerdos con terceros países. Si esta vía falla, se contemplan una serie de sanciones como aranceles, restricciones al comercio de servicios y restricciones al acceso a la inversión extranjera directa o la contratación pública.

El acuerdo comercial, cerrado el pasado mes de julio entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contempla un un arancel general máximo del 15% a las exportaciones de aplicación en sectores como el farmacéutico y los semiconductores.

Además, la UE accede como parte del acuerdo a compras de energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares, en concreto de crudo, gas licuado y energía nuclear, e inversiones de 600.000 millones de dólares en la economía norteamericana en lo que resta de mandato del presidente estadounidense.