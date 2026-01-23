Dinamarca.- AMP.- La primera ministra danesa llega a Groenlandia para seguir tratando la "grave" crisis con EEUU

La primera ministra de Dinamarca, Mette Fredericksen, llega a Groenlandia, a 23 de enero de 2026 - PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA / X

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha llegado este viernes a la capital de Groenlandia, Nuuk, para tratar con su homólogo Jens Frederik Nielsen la "grave" crisis abierta con las ambiciones soberanistas de EEUU sobre la isla y, como último episodio, un "acuerdo marco" sobre el territorio anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump esta semana.

Durante su paseo por las calles de la capital, Frederiksen ha explicado a los medios que "estamos en una situación grave" y que su intención es la de expresar al primer ministro groenlandés su apoyo "en un momento muy difícil".

"Necesitamos estar muy cerca uno del otro durante este tiempo. Por eso lo llamaría un 'día de trabajo' en el que preparamos nuestros próximos pasos como Commonwealth y reino", ha añadido.

Aunque no han trascendido más detalles del acuerdo entre Trump y Rutte, el líder de la OTAN ha asegurado que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con el líder estadounidense.

En medio de la falta de información sobre la posibilidad de que EEUU expanda sus bases o reclame una soberanía parcial, el mandatario estadounidense se ha limitado a indicar que "no hay límite de tiempo" en cuanto a la vigencia del marco de acuerdo alcanzado, como tampoco lo habría en lo referido a las actividades del Ejército de Estados Unidos en Groenlandia: "Podemos hacer lo que queramos en el ámbito militar", ha defendido.