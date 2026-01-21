Dinamarca.- AMP2.- Trump establece con Rutte el "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia y levanta los aranceles

Archivo - October 22, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump shakes hands with Mark Rutte, Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) as they meet in the Oval Office of the White House i - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID/BRUSELAS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que ha establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, y ha adelantado que levanta los aranceles anunciados para varios países europeos, en medio de las tensiones por las amenazas de anexión del territorio autónomo danés.

"Tras una reunión muy productiva con (...) Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. De concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", ha declarado el magnate neoyorquino a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha asegurado que, en base a este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y que estaba previsto que entraran en vigor el 1 de febrero. También ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

Trump, que ha asegurado que dará más información "a medida que avancen las conversaciones", ha informado de que su vicepresidente, JD Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; y su enviado especial Steve Witkoff; "son los responsables de las negociaciones". "Ellos me informarán directamente", ha añadido.

Posteriormente, en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CBNC, ha añadido que el acuerdo marco "es un poco complejo" y que el futuro pacto durará "para siempre", pero no ha dado más detalles por el momento.

La portavoz de Rutte, Allison Hart, que también ha descrito el encuentro como "muy productivo", ha explicado que "se centrarán en garantizar la seguridad del Ártico mediante los esfuerzos colectivos de los aliados, especialmente de los siete aliados árticos", en referencia a Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia.

"Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia", ha enfatizado la portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.

"EL DÍA TERMINA MEJOR QUE EMPEZÓ"

El Gobierno de Dinamarca ha "celebrado" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial". "El día termina mejor que comenzó", ha manifestado el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

"Ahora, sentémonos y veamos cómo podemos abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses en el Ártico, respetando las líneas rojas", ha manifestado esta noche a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Esta mañana, el presidente estadounidense --durante su intervención en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos-- había descartado el uso de la fuerza y había redoblado la presión sobre llegar a un acuerdo para adquirir el territorio, alegando que se necesita la propiedad para poder defender la isla.

Por su parte, el propio Rutte había defendido su perfil bajo durante la crisis abierta en la Alianza Atlántica por las pretensiones de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia, justificando que estaba trabajando "entre bastidores" y estaba evitando hacer comentarios "en público" porque eso le quitaría legitimidad para "rebajar la tensión".

REACCIONES DE LA UE Y LÍDERES EUROPEOS

Los líderes de los Veintisiete habían convocado para este jueves en Bruselas un Consejo Europeo extraordinario convocado por el presidente de la institución, António Costa, para acordar una respuesta conjunta a la amenaza de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia y de imponer aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en la isla.

A pesar del anuncio de Trump, el bloque comunitario ha confirmado que la cumbre de emergencia de líderes se mantiene y que el tema de la agenda --"los últimos acontecimientos en las relaciones transatlánticas y sus implicaciones para la UE"-- no ha cambiado.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha "acogido con satisfacción" el anuncio del presidente estadounidense "de suspender la imposición de aranceles prevista a partir del 1 de febrero a ciertos países europeos". "Como siempre ha sostenido Italia, es esencial seguir promoviendo el diálogo entre las naciones aliadas", ha incidido.

El primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, también ha expresado que "es positivo que se haya emprendido la vía de la desescalada y que los aranceles a las importaciones del 10% se hayan descartado". "Ahora es importante que Estados Unidos, Canadá y Europa sigan colaborando en el marco de la OTAN para fortalecer la seguridad en el Ártico y contrarrestar las amenazas de Rusia y China", ha dicho.