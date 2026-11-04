Novo gana un 14% más hasta septiembre y eleva previsiones anuales

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica danesa Novo se anotó un beneficio neto de 86.286 millones de coronas (11.545 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14% respecto del resultado contabilizado un año antes por el propietario de 'Ozempic' y 'Wegovy', que ha mejorado sus previsiones anuales.

Las ventas netas de Novo sumaron hasta septiembre 254.506 millones de coronas (34.051 millones de euros), un 11% más que un año antes, incluyendo un aumento del 18% del área de obesidad, con 70.210 millones de coronas (9.394 millones de euros), pero una caída del 7% en el de diabetes, con 142.910 millones de coronas (19.120 millones de euros).

En los nueve primeros meses de 2026, las ventas de 'Wegovy' en su formato inyectable crecieron un 2%, hasta 58.126 millones de coronas (7.777 millones de euros), mientras que en formato de píldora sumaron otros 10.868 millones de coronas (1.454 millones de euros).

De su lado, las ventas de Ozempic disminuyeron un 5% interanual, hasta 88.906 millones de coronas (11.895 millones de euros), mientras que las ventas de Ozempic en pastilla cayeron un 12%, hasta 14.738 millones de coronas (1.972 millones de euros).

Entre julio y septiembre, la farmacéutica danesa obtuvo un beneficio neto de 16.740 millones de coronas (2.240 millones de euros), un 16% por debajo de las ganancias anotadas por la compañía un año antes, aunque las ventas netas crecieron un 6% anual, hasta 79.195 millones de coronas (10.596 millones de euros).

"Hemos obtenido mejores resultados de lo esperado en el tercer trimestre y estamos elevando nuestras previsiones para el año completo en cuanto a ventas ajustadas y beneficio operativo ajustado", declaró Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo, quien destacó el crecimiento observado tanto en las operaciones en Estados Unidos como las internacionales durante el tercer trimestre, impulsado por la cartera de productos para la obesidad, con una continua aceptación de la píldora Wegovy en EEUU y lanzamientos iniciales prometedores a nivel internacional.

De este modo, debido al aumento de las expectativas de ventas de productos GLP-1, Novo ha revisado al alza su previsión de crecimiento de las ventas ajustadas para 2026, que ahora confía en que oscilará entre el -2% y el +2% a tipo de cambio constante, cuando anteriormente anticipaba un rango del -6% al 0%.

Asimismo, el laboratorio danés espera que el crecimiento del beneficio operativo ajustado se sitúe entre el -2% y el +2% a tipo de cambio constante, cuando anteriormente anticipaba un rango del -6% al 0%.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

Por otro lado, Novo ha anunciado la salida a finales de diciembre de Karsten Munk Knudsen, vicepresidente ejecutivo y director financiero de la compañía desde 2018, así como el nombramiento de Luigi La Corte como próximo vicepresidente ejecutivo y director financiero.

La danesa ha indicado que la salida de Karsten Munk Knudsen se produce de mutuo acuerdo y el ejecutivo buscará otras oportunidades tras una trayectoria profesional de 27 años en Novo, a la que se incorporó en 1999

Por su parte, ha destacado que Luigi La Corte cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo financiero internacional en los sectores de salud y consumo y actualmente es director financiero de Galderma, especializada en dermatología.