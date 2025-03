Dinamarca resta importancia a las palabras de Trump sobre Groenlandia y se centra en el derecho a la autodeterminación

El primer ministro de Groenlandia reivindica la identidad propia: "No queremos ser daneses ni estadounidenses"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha restado importancia este miércoles a las palabras vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, ante el Congreso de Estados Unidos y ha defendido que el magnate neoyorquino ha dicho "respetar el derecho a la autodeterminación" de la isla en su intento por lograr la anexión del territorio.

"Quiero centrar la atención en el hecho de que ha dicho respetar el derecho de la población de Groenlandia a decidir su futuro", ha indicado durante una rueda de prensa desde Finlandia, donde se encuentra de visita oficial.

Así, ha manifestado que esta es la "parte más relevante" del discurso de Trump, que ha asegurado que Washington se hará finalmente con el control de Groenlandia "de una forma u otra", al tiempo que ha garantizado que a los ciudadanos de la isla que, en caso de que así lo decidan, "serán bienvenidos como parte de Estados Unidos.

En este sentido, ha asegurado que Dinamarca tiene "intereses comunes" con Estados Unidos en relación con la seguridad en el Ártico. "Soy optimista en lo referente a las elecciones de Groenlandia. Quieren reducir las relaciones con Dinamarca y estamos trabajando en ello", ha puntualizado, según informaciones recogidas por la cadena DR.

"La soberanía completa no existe y si alguien cree que Groenlandia puede ser absolutamente independiente, un país soberano sin ninguna alianza, tiene que pensarlo de nuevo", ha aclarado, si bien ha resaltado que puede haber "otras alternativas".

Ya a principios de enero y antes de jurar el cargo, Trump puso sobre la mesa la posibilidad hacer uso de medidas de "presión militar o económica" para hacerse con el control de zonas estratégicas como Groenlandia o el canal de Panamá. En este sentido, con el objetivo de incluso "comprar" la isla, ha hecho hincapié en la importancia estratégica del territorio, que asegura que acabará bajo control estadounidense.

NI DANESES NI ESTADOUNIDENSES

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, ha indicado en un comunicado que la población de Kalaallit Nunaat --nombre de la isla en groenlandés-- "no quieren ser daneses ni estadounidenses". "Kalaallit Nunaat es nuestra", ha reivindicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"No queremos ser americanos, sino daneses, somos Kalaallit. Los estadounidenses y su líder necesitan entender esto. No estamos en venta y no podemos simplemente ser comprados. Nuestro futuro lo decidimos nosotros", ha recalcado en relación a las palabras de Trump.

Así se ha expresado en un mensaje en el que ha añadido una imagen en la que aparece con una bandera de Groenlandia a sus espaldas y en el que se ha opuesto rotundamente a cualquier plan de anexión del territorio autónomo danés.