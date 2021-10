La diputada de Bolivia que denunció el caso 'Golpe de Estado' amenaza con una huelga de hambre si no condenan a Áñez

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) que denunció ante la justicia el caso 'Golpe de Estado' en Bolivia, Lidia Patty, ha advertido este martes de que iniciará una huelga de hambre si la Fiscalía no juzga y sentencia a la expresidenta Jeanine Áñez.

De forma paralela, ha demandado que el Ministerio Público cite a declarar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco de las investigaciones del caso.

"Voy a esperar esta semana, si (la comisión de fiscales encargada del caso 'Golpe de Estado') no notifica a Camacho y si no dictan sentencia contra Áñez, el próximo lunes ya me voy a declarar en huelga de hambre", ha trasladado Patty a la prensa boliviana, recoge 'La Razón'.

Patty ha solicitado en varias ocasiones que tanto Camacho, uno de los líderes de las protestas postelectorales de 2019 que derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales, y su padre, José Luis Camacho, sean citados a declarar. Por el momento, el testimonio del ex líder cívico ha sido suspendido sin fecha.

Por su parte, Áñez está en prisión preventiva desde marzo, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.