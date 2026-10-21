Diputado de Sumar pide llamar al embajador argentino por los "insultos y amenazas" de Milei contra Sánchez

21 October 2026, Spain, Madrid: Argentina's President Javier Milei speaks during a breakfast meeting organized by the Nueva Economia Forum in Madrid. Photo: David Canales/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - David Canales/SOPA Images via ZU / DPA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y número dos de la coalición Compromís-Front Valencià por la circunscripción de Valencia, Alberto Ibáñez, ha emplazado este miércoles al Gobierno a que convoque de forma urgente al embajador de Argentina en España, Wenceslado Bunge Saravia, ante los "insultos y amenazas" del presidente argentino, Javier Milei, contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

"Hay que llamar a consultas a la embajada Argentina de forma urgente ante los insultos y amenazas de una potencia extranjera amiga de los vendepatrias de Abascal y Ayuso", ha escrito Ibáñez en redes sociales.

Su reacción se produce después de que mandatario argentino haya calificado a Sánchez de "dictador, corrupto y ladrón" durante un acto organizado en Madrid, en el que también ha animado a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y ha defendido que sus "amigos" Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso tienen "ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia".

En mayo de 2024 el Gobierno español sí convocó al embajador argentino e incluso llamó a consultas y retiró definitivamente a su embajadora en Buenos Aires después de que Milei llamara "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, durante un acto de Vox en Madrid. No obstante, ambos países normalizaron sus relaciones en octubre de ese mismo año, cuando el Ejecutivo español nombró nuevo embajador en Argentina a Joaquín María de Arístegui, que continúa en el cargo.