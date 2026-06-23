Diputados de PSOE, Vox y Sumar defienden una Europa "estratégicamente aútonoma" aunque difieren sobre el papel de EEUU

Archivo - SYMBOL - 03 April 2025, Belgium, Brüssel: The NATO emblem is seen next to the NATO headquarters in Brussels. Photo: Anna Ross/dpa - Anna Ross/dpa - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diputados en el Congreso del PSOE, Vox y Sumar han debatido este martes sobre diferentes cuestiones de futuro en torno a la OTAN y al actual contexto geopolítico, coincidiendo en la necesidad de reclamar una Europa "estratégicamente autónoma".

En un desayuno de trabajo en el Centro Cultural de los Ejércitos, en Madrid, han abordado la próxima cumbre de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara. Ante la posibilidad sugerida en la mesa de que Estados Unidos pudiera abandonar la Alianza Atlántica, el portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, José Antonio Rodríguez, ha expresado que aún está por ver si dicha cita resultará en un "cambio de paradigma" o si se limitará a ser una cumbre de revisión de procedimientos.

Por su parte, el portavoz de Vox en la misma comisión, Alberto Asarta, ha indicado que no cree que Estados Unidos vaya a plantear su salida de la OTAN, puesto que la estabilidad de Europa "sigue siendo un interés" para este país y "otras grandes potencias estarían encantadas de ocupar ese lugar". "Estados Unidos necesita a Europa y Europa a Estados Unidos", ha esgrimido.

Asimismo, el portavoz de Sumar en la Comisión de Defensa, Txema Guijarro, ha manifestado sobre esta cuestión que, si bien su deseo sería que este país abandonase la organización, no cree que esto suceda. A su juicio, la OTAN es el "instrumento de influencia" de Washington en Europa.

FUTURO DE EUROPA ANTE UNA EVENTUAL SALIDA DE EEUU

En cuanto a un posible escenario sin el país norteamericano en la Alianza, el socialista José Antonio Rodríguez ha mantenido que Europa "no debe tener miedo" a las amenazas de abandono. Aunque ha admitido que el contexto geopolítico es "difícil", ha subrayado que no se debe "sucumbir" ante las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump. Asimismo, ha defendido que Europa es un "aliado fuerte con capacidades" y que debe demostrar en la cumbre de Ankara que "no necesita a nadie más que a sí misma".

Por su parte, Asarta ha manifestado que Europa debe alcanzar una "autonomía estratégica" --punto en el que todos los ponentes han coincidido--, pero ha advertido de que en política exterior "cada uno va a la suya" y que, por ello, se debe destinar un mayor presupuesto a la defensa.

"A nosotros nos interesa seguir, aportar más y tener más responsabilidades. No se trata de sustituir a Estados Unidos, sino de ser mejores aliados", ha indicado el diputado de Vox.

En este sentido, Guijarro (Sumar) ha defendido que la "autonomía estratégica" debe conseguirse "haga lo que haga" Estados Unidos. De este modo, ha reprochado que, aunque se mantenga la alianza, se dependa de Trump "cuando no asegura la defensa de Europa", citando como ejemplo un posible conflicto con Marruecos. "Hay que trabajar como si Estados Unidos no tuviera los mismos objetivos geopolíticos que Europa", ha aseverado.

DISCREPANCIAS EN GASTO MILITAR

Si bien hasta este punto los ponentes han mantenido una visión relativamente similar en las cuestiones planteadas, en el ámbito de recursos destinados a la defensa, han aportado diferentes visiones al respecto.

El portavoz del PSOE ha apostado por una Europa "militarmente más fuerte" en "flujos militares" y en campos como la ciberseguridad. Por el contrario, el representante de Sumar ha advertido de que "todas las situaciones de rearme en la historia han acabado en guerras". Por ello, Guijarro ha sostenido que se debe apostar por la diplomacia y no por una mayor inversión militar, puesto que, en su opinión, ya se destinan "cantidades ingentes" a este fin.

En una línea opuesta, Asarta sí ha apoyado la inversión de más recursos para Defensa, ya que, según ha expresado, "Europa debe ser un mejor socio de Estados Unidos". "Hay que invertir mucho más; la seguridad tiene un coste, pero la inseguridad es mucho más cara", ha apostillado.

ADHESIÓN DE UCRANIA A LA OTAN

Como último tema de debate, los distintos representantes han coincidido en que el futuro de Ucrania está ligado a Occidente entrando en la Organización, pero han mantenido que no es el momento propicio de que esto ocurra.

"Ucrania no puede entrar en la OTAN mientras aún perdure el conflicto", ha expresado el parlamentario del PSOE. En esta misma línea, Asarta ha considerado que el ingreso se convertiría en un "factor de escalada" en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que podría derivar en una situación "aún más delicada". "Sí debe entrar, pero hay que plantearse cuándo", ha matizado el diputado de Vox.

Por último, Guijarro ha indicado que "lo más importante" en la actualidad es poner fin a la guerra y ha abogado por la diplomacia "por encima de todo". No obstante, el portavoz de Sumar ha reconocido que no cree que haya que "disuadir a los ejércitos", ya que, a su entender, resultan un complemento para las relaciones internacionales.