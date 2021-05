Diputados salvadoreños acusan a EEUU de presentar una "lista sesgada" de funcionarios vinculados al narcotráfico

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) Numan Salgado ha restado credibilidad a la lista presentada por Estados Unidos, que incluye los nombres de varios altos cargos por su presunta relación con el narcotráfico, y ha advertido de que dicha lista "ya venía sesgada".

Así, ha matizado que "aparentemente no se está siendo parejo" a la hora de realizar el documento en cuestión, que incluye funcionarios de Nuevas Ideas, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Los nombres de varios funcionarios han sido desclasificados de un informe de presuntos altos cargos vinculados a casos de corrupción y tráfico de drogas en El Salvador.

En este sentido, las informaciones de las autoridades estadounidenses han indicado que existen suficientes elementos para establecer que es cometieron o facilitaron actos de corrupción o de narcotráfico en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Los funcionarios implicados son Carolina Recinos, Rogelio Rivas, Guillermo Gallegos, José Luis Merino y Sigfrido Reyes, cuyos nombres salieron a la luz el lunes.

Sin embargo, la lista no incluye las medidas a tomar contra los antes citados o qué tipo de consecuencias pueden acarrear sus actos, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'.

"Le resto credibilidad a esa lista porque no veo que vaya apegada a la realidad política de nuestro país", ha manifestado Salgado, que ha matizado que con estas declaraciones no pretende "defender a ninguno de los políticos".

Por su parte, el también diputado de GANA, Romeo Auerbach, ha explicado que el partido no es portavoz de Gallegos, por lo que no tiene por qué defenderlo. "Yo primero considero que una cosa es el grupo parlamentario, las instituciones, pero las personas como tal, y él no ha pedido que lo hagamos, se deben defender ellas solas y creo que lo puede hacer", ha insistido.

Además, ha aclarado que "no se ha puesto en la lista al grupo parlamentario GANA o a la institución jurídica sino a una persona, en una lista que no sé si tiene pruebas de algo o es una simple lista".

Sin embargo, ha considerado que cualquier acto de corrupción debe ser condenado. "Los actos de corrupción, de este Gobierno, de gobiernos anteriores, de mi partido o de otro partido siempre van a ser condenables porque significa que han hecho uso de fondos públicos, del pueblo. No creo que haya alguien que no lo condene", ha zanjado.