Doce fallecidos y 23 no localizados en el incendio de Los Gallardos, que tardará "varios días" en ser controlado

Vivienda afectada por el incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fall - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre para coordinar las labores de extinción y protección derivadas de este incendio. Ha señalado que todo apunta a que el incendio tardará "varios días" en ser controlado.

El presidente ha explicado que el cuerpo del último fallecido contabilizado se ha localizado debajo de otro cuerpo. No ha confirmado si entre los fallecidos hay menores de edad. Ha apuntado que en este momento no hay constancia de ello porque la identificación de los cuerpos está siendo complicada por el estado de los mismos, muchos de ellos carbonizados e irreconocibles, de manera que hay que ser "prudentes" y no hacer "conjeturas".

Ha señalado, visiblemente afectado por lo ocurrido, que se está "trabajando a contrarreloj" y se harán las pruebas de ADN a los cadáveres para su identificación.

Sobre las 23 personas que en este momento no están localizadas, ha señalado que no significa que estén fallecidas, "ni mucho menos", ya que pueden estar en otras zonas, de manera que también hay que ser prudentes y esperar a si se tiene información de ellas.

El incendio, según ha expuesto el presidente, comenzó en una cuneta al lado de una carretera, a raíz de un cable roto entre dos puntos de electricidad, lo que da origen a sendos incendios en uno y otro lado, y se trata de un incendio "prácticamente urbano" que, a pesar de ser atacado por los efectivos de bomberos, como consecuencia del viento, corre ladera hacia arriba, hacia el noreste, avanzando a gran velocidad, con vientos de 50 kilómetros por hora, llegando a avanzar 15 kilómetros en dos horas.

Los ciudadanos residentes en la zona, en varios diseminados, fueron avisados de manera personal por Guardia Civil, Policía Local y alcalde y concejales del municipio para que se confinaran o evacuaran, según ha señalado el presidente, quien ha apuntando que, desgraciadamente, los fallecidos quisieron salir de la zona por una vía que no era la recomendada y donde quedaron atrapados por el fuego.

Con 3.200 hectáreas en este momento quemadas, se trata de un "incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora" y que afecta a una oreografía del terreno con espacios muy escarpados, donde tienen difícil entrada los propios camiones autobombas y la maquinaria pesada. De hecho, según ha añadido, la UME está trabajando en la zona norte para hacer un dique de contención con la maquinaria pesada, pero no se puede entrar en ese área porque es "terriblemente escarpada y complicada".

Toda la vegetación está seca como consecuencia de las olas de calor, lo que es un "combustible perfecto que, junto con el viento, se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios", según Juanma Moreno, para quien se trata de uno de los incendios "más rápidos y complejos que hemos tenido" a lo largo de los últimos años.

El perimetraje y control del incendio, según el presidente de la Junta, va a depender muchísimo de las condiciones meteorológicas, que lamentablemente apuntan a que se van a levantar "rachas de viento más intensas", con lo cual será más complejo. "Vamos a tener que esperar, yo creo que algunos días o bastantes días, hasta que podamos controlarlo definitivamente", ha apuntado.

Lo primero en este momento, según Juanma Moreno, es evitar que haya nuevas víctimas, de manera que ha insistido en pedir a la población de las zonas afectadas que atienda siempre las recomendaciones de las autoridades.

Ha advertido además de que aunque el fuego haya quedado extinguido en determinadas hectáreas, todavía no están "refrescadas, con lo cual en el momento en que haya viento pueden volver a incendiarse". Ha manifestado que la Guardia Civil está ya peinando una de las zonas para entrar en algunas de las casas que han sido quemadas y ver qué encuentra dentro. El presidente ha confiado en que no haya más personas fallecidas.

"De cualquier modo, ya estamos ante una tragedia mayúscula, con 12 personas fallecidas", ha expresado el presidente.