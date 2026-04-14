Las dos asociaciones mayoritarias de jueces piden a Bolaños "respeto" a Peinado tras procesar a Begoña Gómez

Archivo - El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, llega a realizar una declaración sobre la respuesta del TS al juez Peinado, en la Delegación del Gobierno, a 16 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las dos mayoritarias en la carrera judicial, han pedido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "respeto" y "responsabilidad institucional" ante decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos.

A través de un comunicado, la APM, la primera en número de asociados, ha tachado de "inadmisible" que "un miembro del Gobierno" como Bolaños reaccionara ante esa decisión judicial asegurando que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también "a muchos jueces y magistrados".

La APM ha señalado este martes que, "en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos".

Al respecto, ha añadido que esos cauces "existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".

La asociación ha remarcado que los jueces "no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", sino "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno".

Y ha indicado que lo "deseable" sería que el Ministerio de Justicia "concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia".

A su juicio, "y singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los tribunales de instancia", en vez de realizar "valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación".

AJFV CRITICA QUE ES UN "ATAQUE DIRECTO" A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Por su parte, AJFV expresó este lunes su "profunda preocupación" por el "descrédito" que, a su juicio, "tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran".

En un comunicado, la segunda asociación mayoritaria en la carrera judicial afeó "este tipo de declaraciones supone un ataque directo" a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Por ello, exigió "responsabilidad institucional" de los poderes públicos, "en especial de quienes integran el Gobierno", para que contribuyan "al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza".

"Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división", señaló, al tiempo que dijo que "preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden".

Y concluyó el comunicado manifestando su "decepción" por que "se utilice" un acto como la presentación de las becas SERÉ --una ayuda económica para quienes se preparen las oposiciones de acceso al Poder Judicial-- para realizar este tipo de declaraciones, "restando valor a la importancia de este tipo de ayudas que muchos opositores necesitan para el acceso a la carrera judicial y fiscal".

FJI DICE QUE SE "EROSIONA" LA CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Foro Judicial Independiente (FJI) también ha reaccionado a las palabras de Bolaños y las ha calificado de "impropias de un ministro de Justicia".

El vicepresidente de esta asociación, Alejandro Vega, ha señalado en declaraciones a los medios que el ministro "debería ser más prudente a la hora de valorar las actuaciones judiciales".

Vega ha apelado a la "prudencia a los responsables políticos en la valoración de las actuaciones judiciales, puesto que es algo que influye en la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia".

"Si no respetamos los cauces judiciales, los cauces procedimentales, ello repercute en el concepto que los ciudadanos tienen acerca del funcionamiento del sistema judicial", ha señalado.

Además, FJI ha indicado en la red social 'X' que "no corresponde al ministro de Justicia valorar la actuación de un juez instructor y menos en estos términos", ya que "este tipo de declaraciones erosionan la confianza de los ciudadanos en la Justicia y son gravemente irresponsables".