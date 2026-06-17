Dos detenidos en Palencia por usar el dinero de una asociación de enfermedades neurodegenerativas para fines privados

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a dos personas, que han sido puestas a disposición judicial, e investiga a una tercera por la presunta utilización irregular de recursos pertenecientes a una asociación dedicada a la atención y apoyo de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y sus familias.

La investigación ha revelado indicios de que fondos de la entidad habrían sido presuntamente destinados a fines privados de las personas investigadas, entre ellos la adquisición de una vivienda, el abono de recibos de comunidad, viajes y compras en comercios locales.

Según las estimaciones realizadas hasta el momento, estas prácticas se habrían prolongado durante varios años y el importe investigado podría superar los 25.000 euros, si bien "la cuantía final podría incrementarse al continuar abiertas las actuaciones", tal y como ha detallado la Policía en un comunicado.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN EN 2025

La investigación se inició en 2025 en el marco de unas diligencias promovidas por la Fiscalía Provincial de Palencia, que encomendó a la Policía Nacional la práctica de diversas actuaciones dirigidas al esclarecimiento de posibles irregularidades en la gestión económica de la entidad.

Las pesquisas, desarrolladas durante varios meses bajo la coordinación del Ministerio Fiscal y posteriormente bajo control judicial, requirieron un "exhaustivo trabajo de análisis documental, financiero y tecnológico debido al elevado volumen de información examinada y a la complejidad de las operaciones objeto de investigación", según ha detallado la Policía.

Asimismo, durante las actuaciones, los investigadores analizaron documentación bancaria, administrativa y contable, así como información obtenida mediante requerimientos dirigidos a entidades financieras, compañías de servicios y otras empresas relacionadas con las operaciones investigadas.

En una fase avanzada de la investigación, y previa autorización judicial, la Policía Nacional llevó a cabo diversas entradas y registros, durante los cuales se intervino abundante documentación, soportes informáticos y dispositivos de almacenamiento digital de interés para la investigación. El posterior análisis de los efectos intervenidos permitió ampliar y reforzar los indicios obtenidos durante las pesquisas y completar las distintas líneas de investigación abiertas.