Dos encapuchados asaltan a dos menores migrantes del Centro de Acogida de Hortaleza (Madrid)y a un mayor de edad

Uno de los menores fue trasladado al hospital

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos encapuchados asaltaron anoche a dos menores migrantes del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza y a un mayor de edad en las inmediaciones del propio centro y uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas cuando unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro, tal y como han confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la Policía Nacional, que ha ampliado que todavía no hay ningún detenido.

Durante una rueda de prensa para detallar el balance de criminalidad del primer semestre del año, Martín ha destacado que la Policía Nacional se encuentra al frente de las investigaciones, a la par que ha confirmado que uno de los menores tuvo que acudir al hospital, si bien ya ha salido del centro.

Los hechos ocurrieron en un parque público cercano al centro de acogida al que pertenecen los dos menores, según han confirmado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press, que también han explicado que el menor trasladado al Hospital Clínico de la capital volvió al centro alrededor de la 1 de la madrugada.

El delegado ha incidido en que a quienes cometan delitos les debe caer toda la "intensidad" policial, y ha insistido en que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".

Precisamente este mismo centro de acogida de menores ha cobrado protagonismo después de que el viernes pasado se registrara una violación de un menor residente del centro a una joven. El presunto autor ya ha sido detenido y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos.