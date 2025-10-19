Dos fallecidos tras salirse de la vía su vehículo en Ponferrada (León)

LEÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido tras salirse de la vía su vehículo, chocar e incendiarse en el entorno del embalse de Bárcena, en el término municipal de Ponferrada (León), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.02 horas de este domingo, 19 de octubre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso del accidente.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a Guardia Civil de León, Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Aún no se disponen de datos de las personas fallecidas.