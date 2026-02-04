La Dra. María Díaz de la Cebosa: un liderazgo humanista que une España y EE. UU. a través de la educación y solidaridad

Archivo - La Presidenta de CIS University y de International Studies Foundation, la Dra. María Díaz de la Cebosa - cedida - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Presidenta de CIS University y de la International Studies Foundation, la Dra. María Díaz de la Cebosa impulsa proyectos de transformación social como el documental Camino de Santiago, presentado en Miami, y la Fundación RFK Human Rights España y Cruzada por los Niños, símbolos de su compromiso con la infancia, la cultura y los valores humanos.

UN LIDERAZGO CON PROPÓSITO

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University y de la International Studies Foundation (ISF), vuelve a situarse en el foco del liderazgo educativo y social con la reciente presentación en Miami del documental Camino de Santiago: un puente cultural entre España y Estados Unidos. Esta iniciativa, respaldada por el Consulado de España y celebrada en la emblemática Freedom Tower, pone de relieve su visión de la educación como herramienta de transformación humana y su compromiso con la cooperación transatlántica.

Doctora en Humanidades, Díaz de la Cebosa ha hecho del conocimiento, la empatía y la responsabilidad social los pilares de su vida profesional. Su labor al frente de CIS University desde 1998 y de la ISF desde 2017 ha favorecido la creación de programas que vinculan educación, cultura y solidaridad, alcanzando a miles de jóvenes de entornos vulnerables en Europa y Estados Unidos.

EL CAMINO DE SANTIAGO: EDUCACIÓN EN VALORES

El documental Camino de Santiago refleja la esencia de uno de los proyectos más inspiradores impulsados por la Dra. Díaz de la Cebosa: el Programa Camino de Santiago. Esta iniciativa ofrece a jóvenes de escasos recursos la oportunidad de recorrer la histórica ruta jacobea como experiencia educativa y vivencial. El viaje se convierte así en una metáfora del crecimiento personal, la resiliencia y el encuentro intercultural.

“El Camino no es solo una ruta física; es una lección de vida que enseña a los jóvenes a conocerse, a respetar y a perseverar”, señala la presidenta de ISF. Bajo su liderazgo, este programa ha permitido que cientos de estudiantes participen en una experiencia que trasciende lo académico, integrando espiritualidad, servicio y aprendizaje ético.

FUNDACIÓN RFK Y CRUZADA POR LOS NIÑOS: COMPROMISO CON LA ESPERANZA

Más allá del ámbito universitario, la Dra. María Díaz de la Cebosa preside también la Fundación RFK Human Rights España —creada en honor a Robert F. Kennedy—, desde donde promueve la defensa de los derechos humanos y el liderazgo ético en la juventud.

Además, su iniciativa Cruzada por los Niños, una ONG dedicada al apoyo de menores en situación vulnerable, refuerza su compromiso humanitario. A través de proyectos educativos, culturales y sanitarios, la organización impulsa el bienestar y la formación integral de la infancia en diferentes partes del mundo.

UN PUENTE ENTRE CULTURAS

El evento en Miami reunió a destacadas personalidades del ámbito académico, diplomático y social, entre ellas Madeleine Pumariega, presidenta de Miami Dade College, y la Cónsul General de España, Belén Alfaro. La cita consolidó el puente cultural entre España y Estados Unidos y reafirmó la importancia de la educación como vía de entendimiento global.

Bajo la visión de la Dra. María Díaz de la Cebosa, la International Studies Foundation se afianza como un referente internacional en educación humanista, solidaridad y liderazgo responsable. Su trabajo encarna una convicción profunda: formar mejores personas es la clave para un mundo más justo y solidario.