Ébola.- SUST.- Kenia confirma un segundo caso de ébola en su territorio pero descarta contagio comunitario

NAIROBI, Oct. 7, 2026 -- Medical workers walk past an Ebola alert poster at Nairobi Hospital in Nairobi, Kenya, Oct. 7, 2026. Kenya on Tuesday confirmed its first imported case of Bundibugyo Ebola virus disease, one day after a man died in a Nairobi hosp - Yang Guang / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Salud de Kenia ha confirmado este miércoles un segundo caso de la cepa Bundibugyo del ébola en su territorio; un hombre de 39 años, familiar del primer caso confirmado, ahora ambos bajo cuarentena y sin que existan pruebas de que el virus se haya expandido a nivel comunitario.
Las autoridades kenianas han confirmado ya dos casos y un fallecimiento por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde ha dejado ya más de 4.400 muertos y 9.100 casos.
El último paciente está ahora recibiendo tratamiento médico en el hospital donde ya se encontraba de cuarentena al tratarse de un contacto del primero, de ahí que su pronóstico sea bastante positivo. "No hay pruebas de una expansión comunitaria del virus", ha asegurado el Ministerio de Salud keniano.
La cartera ha enumerado 128 contactos del primer caso y, hasta el 13 de octubre, había rastreado a 113. De ellos, 108 están en cuarentena en Kenia, con controles clínicos y de temperatura diarios durante 21 días desde su última posible exposición. Los otros cinco se encuentran en otros países, cuyas autoridades sanitarias han sido informadas.