Nvidia dispara un 126% el beneficio y duplica ventas en su segundo trimestre fiscal

Archivo - FILED - 23 February 2024, US, Santa Clara: The logo of the chip company Nvidia can be seen at its headquarters in Silicon Valley. Nvidia surpassed the $2 trillion market cap on Friday, becoming the third US company to do so. Photo: Andrej Sokolo - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nvidia se anotó un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio, lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados.

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un total de 96.221 millones de dólares (82.467 millones de euros), un 106% más que un año antes y un 18% por encima de los contabilizados en los primeros tres meses de su ejercicio.

En concreto, la empresa más valiosa del mundo ha precisado que el negocio de centros de datos le reportó entre mayo y julio ingresos de 89.000 millones de dólares (76.278 millones de euros), un 117% más. De su lado, la facturación del computación sumó 7.200 millones de dólares (6.170 millones de euros), un 27% más.

En el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 118.110 millones de dólares (101.227 millones de euros), un 161,3% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 177.837 millones de dólares (152.417 millones de euros), un 95,8% más.

De este modo, Nvidia ha logrado en la primera mitad de su actual ejercicio fiscal anotarse un beneficio neto prácticamente igual al contabilizado en todo su anterior año fiscal, cuando la compañía ganó 120.067 millones de dólares (102.905 millones de euros).

"La IA ha alcanzado un punto de inflexión", afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia. "Está realizando un trabajo útil. Sus componentes son productivos y rentables. Ahora, la computación genera ingresos", ha añadido.

Asimismo, el ejecutivo ha destacado que la demanda "se está acelerando" con una "época dorada" de nuevos laboratorios y 'startups' de IA, múltiples laboratorios de vanguardia que se expanden en paralelo, así como un próspero ecosistema de modelos abiertos y la IA física entrando en funcionamiento, con un fuerte impulso en Estados Unidos y en todo el mundo.

De tal modo, para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia espera que los ingresos alcancen unos 108.000 millones de dólares (92.563 millones de euros), con una variación del 2%, mientras que los márgenes brutos alcanzarán el 74%, con una variación al alza o a la baja de 50 puntos básicos. Asimismo, la multinacional espera que los gastos operativos sean de aproximadamente de unos 9.200 millones (7.885 millones de euros).