El sector de la ciberseguridad despunta en Bolsa ante buenos resultados trimestrales y el auge de la IA

Archivo - 19 March 2026, US, New York: A general view of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York. Photo: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las acciones del sector de la ciberseguridad han experimentado un importante crecimiento bursátil durante la jornada, después de que varias empresas batieran previsiones en sus resultados trimestrales, en un momento marcado por la proliferación de ataques cibernéticos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Okta, compañía de ciberseguridad enfocada en la gestión de identidad, y CrowdStrike, centrada en la protección de dispositivos en la nube, presentaron resultados al cierre de la sesión bursátil y registraron importantes incrementos en ingresos y beneficios que han empujado al alza los títulos de ambas firmas y el resto del sector de la ciberseguridad.

Okta casi duplicó su beneficio neto atribuido en su segundo trimestre fiscal con 116 millones de dólares (100 millones de euros), frente a los 67 millones de dólares (57 millones de euros) del anterior ejercicio, al tiempo que mejoró sus ingresos totales en un 11%, anotándose 805 millones de dólares (690 millones de euros).

"A medida que los agentes de IA transforman cada capa de la tecnología, cada agente necesita una identidad confiable y controles claros sobre a qué puede acceder y qué puede hacer. Como proveedor líder de identidad independiente y neutral, Okta ayuda a las organizaciones a descubrir agentes, proteger sus conexiones, gestionar sus acciones y responder cuando algo sale mal", ha sostenido en la presentación el consejero delegado de Okta, Todd McKinnon.

Por su parte, CrowdStrike marcó un beneficio neto atribuido de 5,3 millones de dólares (4,5 millones de euros) escapando de los 'números rojos' de unos 70 millones de dólares (60 millones de eruos) registrados en el mismo periodo del anterior ejercicio. Asimismo, la firma de ciberseguridad facturó un 26% más, hasta los 1.470 millones de dólares (1.260 millones de euros).

"El segundo trimestre fue el mejor trimestre en CrowdStrike de la historia. Con resultados récord para Falcon Flex, un ARR neto récord y un crecimiento acelerado, Falcon está en pleno auge. Estamos elevando nuestra previsión de crecimiento del ARR neto para el año fiscal 2027 en 630 puntos básicos", ha destacado el consejero delegado y fundador, George Kurtz.

Kurtz, además, ha añadido que la irrupción de Claude Mythos, modelo de IA de la 'startup' Anthropic, ha sacudido el mercado de la ciberseguridad después de que la mayoría de actores hayan certificado que la adopción de la IA requiere de protección y seguridad. "Todas las empresas funcionarán con IA, y garantizar su seguridad representa la mayor oportunidad de mercado de nuestra historia", ha resaltado.

ALZA BURSÁTIL

Una vez abiertos los mercados, los títulos de Okta y CrowdStrike ha iniciado una escalada hasta anotarse unos incrementos de precio del 27% y 18%, respectivamente, algo que ha arrastrado al resto de compañías del sector.

De esta manera, SailPoint (+14%), Palo Alto Networks (+13%), Zscaler (+10%), Fortinet (+8%) y Check Point Software (+4%) subían rápidamente en Bolsa en un día también marcado por la presentación de resultados del gigante estadounidense de los chips Nvidia.

LLAMAMIENTO A LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Más de 100 organizaciones y empresas relacionadas en la inteligencia artificial, entre ellas Anthropic, OpenAI, Perplexity y las propias Okta o Palo Alto Networks, han publicado este jueves una carta abierta pidiendo mayores medidas en cuanto a ciberseguridad centrada en IA, aduciendo un incremento de ataques en los próximos meses y años.

En este sentido, la misiva alerta de una mayor sofisticación de los métodos y herramientas para llevar a cabo acciones perniciosas para individuos, compañías y redes de las que dependen servicios públicos como hospitales y plantas de tratamiento de agua, hasta la infraestructura que alimenta internet, cada día más en riesgo.

"Es fundamental reconocer que la seguridad actual no será suficiente", argumentan, al tiempo que solicitan una respuesta colectiva ante una amenaza que también es global. "Requiere nuevas alianzas para elevar los estándares de seguridad y encontrar nuevas soluciones a las amenazas cibernéticas emergentes", añaden.

En este contexto, han señalado medidas y acciones que empresas, gobiernos, compañías de ciberseguridad y firmas de IA de vanguardia deben poner en marcha con el objetivo de cimentar un sistema seguro para el acceso mundial a la IA.

En concreto, las firmas de ciberseguridad deben "liderar la respuesta para defenderse de ataques sostenidos con IA, incluyendo pruebas continuas de defensas contra capacidades cibernéticas de vanguardia, fortalecimiento de las herramientas existentes con IA y colaboración con socios", algo que las posiciona como actores clave y potenciará su crecimiento.

"Hacemos un llamamiento a los líderes de la industria y el gobierno para que aporten todo su potencial tecnológico, recursos y experiencia a este esfuerzo. Pongamos la IA con capacidad cibernética al alcance de los defensores, empezando por los equipos que protegen los servicios esenciales", concluye.