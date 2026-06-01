Economía.- La exembajadora de EEUU en España ve "positivo" que Trump reconsidere la relación en China

La exembajadora de EEUU en España, Julissa Reynoso, y el periodista y ensayista de The New York Times, Christopher Caldwell este lunes en la 41 Reunió Cercle d'Economia. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exembajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha afirmado que ve "positivo" que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya decidido revisitar la posición del Gobierno con China y ha considerado que hay una comunicación más fluida con el país.

Lo ha dicho este lunes en la 41 Reunió Cercle de Economía, que se celebra hasta el miércoles en el Palacio de Congresos de Cataluña, durante la mesa redonda "¿Hacia dónde va Estados Unidos y qué implica para Europa?", junto al periodista y ensayista del diario 'The New York Times' Christopher Caldwell.

La que fuera embajadora durante el mandato del expresidente Joe Biden ha afirmado que un compromiso con China, tanto de Trump como de Biden, es positivo, y admite que desde la administración demócrata "debería haberse hecho más" en su paso por la Casa Blanca.

"En el primer mandato de Trump había una posición muy dura respecto a China, que realmente se extendió por Washington y formó parte del pensamiento durante la era de Biden. Y no ayudamos realmente a la relación ni tuvimos un camino diferente de la administración de Trump", ha afirmado Reynoso.

Además, ha explicado que ve oportunidades para mejorar las relaciones entre ambos países, aunque, añade, desde una posición crítica respecto a asuntos como los valores, la democracia y los Derechos Humanos.

RELACIÓN CON ESPAÑA

Sobre la relación entre EEUU y España, Reynoso ha asegurado que la crítica del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a los conflictos en Oriente Próximo ha sido "consistente", y que existió también durante la era de Biden en el gobierno.

Asimismo, ha señalado que el votante estadounidense tiene más en común con la posición contraria de Sánchez ante el conflicto en la Franja de Gaza que con la de Trump: "Es una guerra que rechazan, que no entienden", ha dicho en relación a los ciudadanos del país.

FUTURO

Respecto a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en Estados Unidos este 2026, Reynoso ha afirmado que "todo apunta" a unos resultados positivos para el Partido Demócrata, especialmente por la evolución económica "complicada" y la política migratoria de Trump.

Con todo, ha pedido paciencia con los estadounidenses: "Se han hecho cosas que son abusivas y excesivas, pero con el voto en noviembre y de la mano de la justicia vamos a buscar la manera de mejorarlas", ha sostenido.

CALDWELL

Caldwell, por su parte, ha afirmado que Sánchez ha visto que sus diferencias con Trump le ayudaban en la política nacional, pero que "puede haber exagerado" la adversidad y diferencias entre ambos países.

"En 2004, con el atentado de Atocha, la entrada del presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero en el poder, la salida de España de la guerra de Irak, y la cascada de avances en legislación progresista como el matrimonio homosexual. Todo eso puso mucha más presión en la relación de EEUU con Europa y la OTAN", ha defendido Caldwell.