Economía.- Nueva York multa con 350.000 euros a Santander Consumer USA por cobrar comisiones extra en préstamos

Archivo - El logo de Banco Santander, en el coche de Williams Raicng de F1. - SANTANDER - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha multado con 400.000 dólares (345.000 euros) a Santander Consumer USA, filial del banco español en el país norteamericano, por haber cobrado comisiones de más en determinados préstamos destinados a la compra de automóviles, según ha informado el organismo en un comunicado.

En concreto, una investigación llevada a cabo por el Departamento ha concluido que la firma impuso comisiones de ampliación de vencimiento no desglosadas a los clientes. Además de la multa, Santander tendrá que pagar 275.000 dólares (237.000 euros) a los clientes afectados.

Santander Consumer permite a los clientes pedir extensiones de tiempo para realizar las amortizaciones periódicas de sus préstamos, aunque el Departamento recuerda que la Ley de Banca del Estado prohíbe anunciar términos o condiciones de préstamo que sean falsas o engañosas.

En este sentido, la investigación ha concluido que Santander Consumer solo especificaba una comisión de 25 dólares por aplazar las amortizaciones, cuando en realidad lo que cobraba era una comisión de extensión de 25 dólares al mes.

El organismo ha reconocido que la entidad dejó de cobrar estas comisiones no desglosadas por su cuenta, aunque la práctica provocó que los ciudadanos de Nueva York pagaran 237.000 dólares (204.000 euros) de más. El banco también aplicó, pero no cobró, 86.000 dólares (74.000 euros) en comisiones no desglosadas a otros prestatarios neoyorquinos.

El banco tendrá que restituir a los prestatarios afectados, ya sea en forma de cheque, devolviendo las comisiones pagadas, o mediante una dispensa de comisiones aplicadas pero todavía no cobradas.

Por su parte, un portavoz de Santander ha asegurado que la entidad "actúa con responsabilidad y cumple todas sus obligaciones regulatorias".

"Este acuerdo permite cerrar un asunto de hace casi una década, que se produjo durante un periodo acotado y se interrumpió de forma voluntaria en 2017. La compensación a los clientes afectados se está abordando ahora mediante reembolsos y renuncias a cobros. Valoramos que este asunto haya quedado resuelto", ha abundado.