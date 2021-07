La recuperación será insuficiente para devolver a España el empleo y la riqueza precovid antes de 2023

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fuerte recuperación de España en curso en 2021 y prevista para el próximo año no será suficiente para que la economía recupere los niveles de empleo y renta per cápita anteriores a la pandemia antes de 2023, según ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"La fuerte recuperación económica y del empleo experimentada en el 2021 y proyectada para el 2022 no serán suficientes para alcanzar el nivel precovid de PIB per cápita y tasa de empleo (63,5%) antes del 2023", señala el 'think tank' de los países más ricos en su informe 'Perspectivas de empleo 2021'.

Asimismo, según las proyecciones de la OCDE, la tasa de paro de España se mantendrá a finales de 202 alrededor de seis décimas por encima del nivel de desempleo registrado antes de la pandemia.

Por otro lado, la OCDE advierte de que la crisis ha afectado más a los más vulnerables, incluyendo trabajadores en empleos poco remunerados y con contratos temporales, personas con bajo nivel educativo, y jóvenes, destacando la eficacia de las ayudas públicas, como el subsidio de desempleo y los ERTE, para proteger los ingresos.

En este sentido, señala que la utilización máxima de los ERTE en España fue comparable a la de otros países de la OCDE, en torno al 20% del nivel de empleo precovid.

No obstante, la organización apunta que las personas vulnerables que perdieron el empleo al principio de la pandemia se encuentran actualmente en una situación de desempleo a largo plazo, mientras que la recuperación de sus horas de trabajo es más lenta que la de trabajadores con mayor vínculo con el mercado laboral.