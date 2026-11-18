Archivo - El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas - MICAELA AYALA / WIKIMEDIA COMMONS - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sonia Gabriela Vera García, abogada del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, ha denunciado que la vida del exmandatario "corre peligro" durante su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, en el oeste del país.

Tras haber denunciado ser objeto de una agresión por parte de militares en la cárcel, la abogada ha lamentado que un preso "advirtió de que uno de los que lo golpearon había revisado su historial clínico", por lo que "buscaban ponerle el pie en el cuello para desnucarlo".

"Ese preso conocía un dato preciso sobre el cuello de Jorge que, según él, solo conocen su familia, sus abogados y sus médicos, y que consta en su historial clínico", ha aclarado, al tiempo que ha relatado que fue agredido por un grupo de militares tras sufrir una "agresión sexual".

En este sentido, ha argumentado que, mientras se encontraba sentado, un oficial le "pasó los genitales por el hombro" antes de propinarle, junto a otros cinco militares, varios golpes y de que fuera arrastrado por el suelo, tal y como ha relatado García. "Jorge relata que terminó vomitando, sangrando y sin poder caminar. Tuvieron que subirlo a una silla de ruedas", ha añadido.

"Miren su espalda. Miren su pierna días después. En los registros del Estado, la agresión aparece calificada como autolesión", ha lamentado, antes de sostener que, posteriormente, el exvicepresidente dijo presentar más de una treintena de heridas, si bien el parte médico de ese día califica de "normal" el resto de la exploración y consigna únicamente una "equimosis pequeña" en el tórax.

"No registra hematomas en la espalda. Un funcionario fotografió todas sus heridas mientras Jorge estaba en la camilla de emergencia. Esas fotografías existen. Desde entonces, la cárcel le exige acudir esposado a las consultas médicas, aunque las esposas le desencadenan ataques de pánico. El viernes no recibió atención (...) y ese mismo día pidió auxilio por escrito a la directora de la cárcel", ha apuntado. "Ella confirmó que recibió la carta. Jorge pidió que me enviaran una copia. No la he recibido", ha lamentado.

La abogada ha recalcado que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura "obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando existe una denuncia o razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura".

"Ecuador mantiene a Jorge bajo su custodia y tiene el deber de proteger su vida e integridad. Las autoridades ya conocen la amenaza, la agresión denunciada, las lesiones y la falta de respuesta. Si mañana Jorge aparece muerto en su celda, nadie podrá alegar que el Estado no fue advertido", ha apuntado.

El que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y de Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.

Tras haber cumplido parte de una pena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó en la Embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de la legación diplomática y encarcelado a pesar de haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.