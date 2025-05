Daniel Noboa toma posesión de un nuevo mandato como presidente de Ecuador

La oposición no asiste a la ceremonia de investidura "ilegítima"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Daniel Noboa ha tomado este sábado posesión para un segundo mandato como presidente de Ecuador en una ceremonia en la Asamblea Nacional y con la notable ausencia del principal partido de la oposición, Revolución Ciudadana.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha tomado juramento a Noboa, que ha culminado su posesión con un discurso en el que se ha reivindicado como "firme contra el crimen" y parte de una "guerra por el alma del país", contra "los criminales que se han creído dueños del país durante años".

Noboa ha subrayado que "no es una lucha contra la delincuencia común. Es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas con redes que operan dentro y fuera del país con el financiamiento armamento y objetivos claros desestabilizar al estado y someter a la sociedad al miedo a pesar de las amenazas".

En esta "misión para recuperar al país" ha mencionado una "primera etapa" durante su primera etapa de gobierno. "Teníamos que rescatar al país rescatarlo de las mafias de la catástrofe económica de la guerra y de los que se lucran de la guerra y lo hicimos al Ecuador lo rescatamos del abismo económico y la catástrofe financiera", ha subrayado.

Noboa ha cargado en particular contra los gobiernos anteriores los gobiernos de "esta patria que fue saqueada corrompida y secuestrada". "Incluso en varios momentos hemos estado a punto de perderla. Esta patria que en un momento tuvo gobiernos que perseguían a las personas y que hoy en día tienen a un presidente y una vicepresidenta que fueron perseguidos y hoy son autoridades", se ha reivindicado. Por eso ha pedido no prestar atención "a quienes pretenden molestar a entorpecer".

El mandatario ha adelantado además que "se presentará la Ley de Energía Nuclear y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente". Más tarde, la ministra de Energía, Inés Manzano, ha apuntado que la propuesta presentada y revisada la próxima semana con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), con el que Ecuador firmó varios memorandos de entenimiento sobre este tema la semana pasada. "Este es un trabajo internacional realmente y queremos hacerlo de la mejor manera para los ecuatorianos", ha afirmado Manzano.

AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN

Horas antes de la toma de posesión, Revolución Ciudadana ha anunciado que no asistiría a la toma de posesión y ha reivindicado que su candidata, Luisa González, fue la más votada en las recientes elecciones presidenciales.

"No validamos una investidura nacida del fraude. Noboa es un presidente ilegítimo, impuesto mediante un proceso electoral lleno de sombras, denuncias e irregularidades jamás aclaradas", ha señalado Revolución Ciudadana en un comunicado difundido en redes sociales. Desde el partido 'correísta' han advertido de que "no fuimos electos para aplaudir farsas, fuimos electos para defender la verdad".

La propia González ha insistido en la toma de posesión "ilegítima" de Noboa. "Muchos quisieran que salgamos a reconocer el resultado de las elecciones del 13 de abril de 2025 y aceptemos en silencio el fraude" que recogen los informes preliminares de los observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, según González.

"Reconocerlo sería traicionar a nuestros votantes y al pueblo que vive bajo el miedo, desesperanza, la inseguridad, el desempleo, sin medicinas, sin salud, sin educación, contando muertes de niños, hombres, mujeres en manos de la violencia y de la ausencia de un gobierno que en lugar de servir se ha dedicado a perseguir", ha apuntado.

En particular, Revolución Ciudadana ha reprochado que "Noboa no gobierna, improvisa". "De más de 1.835 millones de dólares destinados a inversión pública, solo ejecutó el 14,95 por ciento. En salud, apenas usó el 15 por ciento de lo presupuestado. En educación, el 13 por ciento. En seguridad, el 7 por ciento. Y para generar empleo digno, ni siquiera ejecutó el 1 por ciento", ha asegurado. "Eso no es gestión: es negligencia. Y eso no se aplaude: se denuncia", ha remachado.

Anticipadamente, Revolución Ciudadana ha atajado las críticas por "inmadurez política" y ha defendido su decisión como "un acto de valentía". "Nos negamos a participar en la apología de la mentira", ha remachado.

Noboa era presidente desde octubre de 2023, tras imponerse en los comicios convocados para completar el mandato del presidente Guillermo Lasso. El nuevo mandato habilita a Noboa como jefe del Estado hasta 2029.

También ha tomado posesión como vicepresidenta María José Pinto, compañera de fórmula de Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 13 de abril con un 55,83 por ciento de votos.

Al acto han asistido la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tabién han estado el secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y el ministro de Educación de China, Huai Jinpeng.