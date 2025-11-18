AMP.- Dimiten los ministros de Trabajo y Agricultura de Ecuador tras la derrota de Noboa en el referéndum

De izquierda a derecha: las ministras de Trabajo y Exteriores de Ecuador, Ivonne Núñez y Gabriela Sommerfeld - MINISTERIO DE TRABAJO DE ECUADOR EN X

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, y el de Agricultura, Danilo Palacios, han presentado su dimisión después del gran revés electoral del presidente Daniel Noboa en el referéndum del domingo.

Palacios ha emitido este martes un comunicado confirmando su marcha, un día después de presentar su carta de renuncia a un Noboa, que ya vio como Núñez también decidía dejar su cargo como ministra de Trabajo, en un momento en el que se especulaba con una salida en bloque de todo su gabinete tras la derrota del domingo.

"Todo lo que hice, lo hice por amor a mi país, con la convicción de que el Ecuador merece instituciones fuertes y decisiones firmes. Hoy retorno a la empresa privada para continuar trabajando y aportando al desarrollo y progreso de este país que tanto amo", se ha despedido Palacios en una nota publicada en su cuenta de X.

Tanto Palacios y Núñez se han marchado limitándose a dar las gracias al presidente Noboa y a todas aquellas personas con las que han colaborado durante este tiempo al frente de sus respectivas carteras, sin dar detalles públicamente de las razones que han motivado su decisión de salir.

Los ecuatorianos acudieron este domingo a las urnas para rechazar de manera mayoritaria las cuatro propuestas de Noboa en el referéndum. El 'no' se impuso en la consulta sobre la vuelta de bases extranjeras (60,65 por ciento), en la supresión de la financiación pública de partidos políticos (58,07 por ciento), en la de reducción del número de asambleístas (53,47 por ciento) y en la convocatoria de una asamblea constituyente (61,65 por ciento).