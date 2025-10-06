Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

El Gobierno ecuatoriano alega "una amenaza para la seguridad" en su justificación de la deportación

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG ecuatoriana Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) ha denunciado este lunes la detención arbitraria y la deportación de Ecuador del periodista hispano-chileno Bernat Bidegain, quien cubría las protestas del paro nacional indefinido convocado por organizaciones indígenas contra el decreto que puso fin al subsidio del diésel.

"Denunciamos la detención y deportación arbitraria del periodista español-chileno Bernat Bidegain, ocurrida este 5 de octubre en Quito, en un proceso plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso", ha indicado la INREDH en un comunicado publicado en redes sociales.

La portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, ha explicado en rueda de prensa que Bidegain ha sido deportado por suponer "una amenaza para la seguridad" y basándose en el Artículo 143.7 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

"Ningún ciudadano extranjero puede permanecer en el país cuando éste representa una amenaza para la seguridad", ha explicado Jaramillo, que ha mencionado la existencia de un informe "privado" que ampara la deportación, aunque ha apuntado que no conoce "el detalle específico de cuáles serían las acciones que él haya podido cometer que representen una amenaza".

Bidegain fue arrestado sin que se le informaran de las causas, se le negó la comunicación inmediata con sus embajadas y no se le permitió ejercer una defensa jurídica adecuada antes de su deportación, explica INREDH.

Esta detención y expulsión supone "un grave atentado contra la libertad de expresión y una muestra del uso autoritario de mecanismos migratorios para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos en el marco del Paro Nacional 2025".

La ONG señala al Estado ecuatoriano y su responsabilidad sobre "la integridad" de Bidegain y "por el precedente que este acto representa contra el periodismo independiente y la defensa de los derechos humanos en el país".

Un vídeo publicado en redes sociales muestra al periodista escoltado por la Policía en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito mientras grita "Abajo la dictadura".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.