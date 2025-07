Archivo - August 14, 2023, Guayaquil, Ecuador: (INT) Prisoners Protest and Demand the Return of ÃâËœFito' to the Prison Zone 8. August 14, 2023, Guayaquil, Ecuador: People who are deprived of liberty at the Penitentiary zone 8 detention center went out - Europa Press/Contacto/Alejandro Baque - Archivo