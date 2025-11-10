MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han anunciado este domingo la muerte de 31 personas en dos eventos violentos ocurridos en menos de 24 horas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha confirmado el hallazgo de 27 cuerpos sin vida todos ellos pertenecientes a reclusos, algunos de los cuales habrían fallecido por "asfixia", según un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El organismo ha indicado que las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos, que habrían tenido lugar a las 18.45 horas (hora local) dentro del centro penitenciario.

Además, otras cuatro personas han muerto, si bien no ha trascendido si se trata de reos, tras registrarse un motín en la madrugada del domingo que ha dejado unos 43 heridos, entre ellos un agente de seguridad, tal y como recoge el diario ecuatoriano 'Primicias'.

Un equipo "táctico" de la Policía Nacional intervino hasta controlar las instalaciones "en su totalidad", después de que el personal de prisión alertara del motín, que se produjo en protesta por "la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".